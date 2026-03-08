"Čuli smo tri praska, tlo se treslo": Policija sumnja na terorističke motive

Norveška policija sumnja da je terorizam možda bio motiv eksplozije u američkom veleposlanstvu u Oslu u noći na nedjelju, pri čemu nije bilo žrtava nego je nanesena samo manja materijalna šteta.

Prema policiji, uzrok eksplozije koja se dogodila na ulazu u konzularni odjel veleposlanstva oko 1 sat ujutro još nije poznat.

Slike koje su objavili mediji prikazuju krhotine stakla u snijegu ispred ulaza, kao i pukotine na debelim staklenim vratima te crne tragove na tlu u podnožju vrata, vjerojatno uzrokovane eksplozijom.

Istražitelji su tijekom noći pregledali mjesto događaja, dok su psi, dronovi i helikopteri raspoređeni u potrazi za "jednim ili više potencijalnih počinitelja", navela je policija Osla u priopćenju.

Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide u priopćenju je incident nazvao "neprihvatljivim" te naveo da je bio u kontaktu s ministricom pravosuđa Astri Aas-Hansen i otpravnikom poslova američkog veleposlanstva Ericom Meyerom.

"Slučaj je trenutačno pod istragom policije i norveških službi unutarnje sigurnosti (PST)", dodao je ministar.

Razina prijetnje u Norveškoj na razini tri je od pet od studenog 2024. godine, rekao je glasnogovornik PST-a Martin Bernsen za AFP.

Nije želio reći jesu li prije eksplozije upućene prijetnje američkim interesima u Norveškoj.

"Gusti dim"

Policijski zapovjednik Michael Dellemyr rekao je za privatnu televiziju TV2 da policija "ima predodžbu o uzroku" te da je eksplozija zasigurno ljudskog porijekla, a ne nesretni slučaj, odbivši pritom detaljnije opisati vrstu štete.

Šesnaestogodišnji stanovnik četvrti, identificiran samo imenom Edvard, rekao je za TV2 da je gledao televiziju kada je čuo eksploziju.

"Moja majka i ja prvo smo pomislili da to dolazi iz naše kuće, pa smo pogledali uokolo, ali smo zatim vidjeli rotacijska svjetla ispred prozora i mnoštvo policajaca", rekao je. "Bilo je policijskih pasa, dronova, policajaca naoružanih automatskim oružjem i helikoptera u zraku", dodao je.

Grupa od troje prijatelja rekla je za TV2 da su čekali taksi u blizini veleposlanstva. "Čuli smo tri praska od kojih se treslo tlo", ispričao je Kristian Wendelborg Einung. Kada su ušli u taksi, ponovno su prošli ulicom uz veleposlanstvo, primijetivši da je prekrivena dimom. "Stigli smo prije policije. Sloj dima bio je vrlo čudan. Bilo je poput guste magle", rekao je.

Nekoliko sati nakon eksplozije, policija je objavila da je područje oko zgrade "sigurno" za stanovnike i prolaznike.

Američka veleposlanstva stavljena su u stanje visoke pripravnosti na Bliskom istoku zbog napada na Iran pokrenutih 28. veljače, a nekoliko njih bilo je meta napada dok Teheran uzvraća na industrijske i diplomatske ciljeve.

Međutim, policija nije dala nikakve naznake koje bi upućivale na to da je incident kod veleposlanstva u Oslu povezan s ratom na Bliskom istoku. "Ne povezujemo to s tim sukobom. Za to je puno prerano", rekao je Dellemyr za TV2.