Suprug Ane Walsh, nestale majke troje djece podrijetlom iz Srbije, uhićen je zbog ometanja policijske istrage.

Suprug Ane Walsh, nestale majke troje djece podrijetlom iz Srbije, uhićen je u SAD-u zbog ometanja istrage njezina nestanka.

ONLY 5 Investigates cameras were there as Brian Walshe was taken into custody and led into the Cohasset Police Department in handcuffs. #AnaWalshe #missingperson #Massachusetts pic.twitter.com/ZOrxgu3bdi — WCVB-TV Boston (@WCVB) January 8, 2023

39-godišnja Walsh je posljednji put viđena na Novu godinu u svojem domu, a lokalni mediji u SAD-u objavili su video njegova uhićenja.

"Brian Walshe u dobi od 46 godina, iz Cohasseta, optužen je za ometanje policijske istrage", rekao je okružni tužitelj Norfolka Michael Morrissey.

Prije točno godinu dana regiju je ujedinila ljubav jednog oca: Kronologija nestanka Mateja Periša, koji je stradao u Beogradu

"Tijekom istrage, policija Briana Walsha sumnjiči da je počinio kazneno djelo dovođenja policijskih istražitelja u zabludu", dodao je.

HAPPENING NOW: Marked @CohassetPolice and unmarked cruisers pulling up outside Ana Walshe’s home off Rte. 3A in Cohasset@boston25 pic.twitter.com/qEJBA6I95Q — Julianne Lima (@JulianneLimaTV) January 8, 2023

U Cohassetu se u nedjelju nekoliko označenih i neoznačenih policijskih vozila zaustavilo na prilazu kuće koju Ana Walshe dijeli sa svojim suprugom i troje male djece.

Istražitelji su viđeni kako ulaze i izlaze iz Walsheove kuće tijekom prijepodneva.

Terenska pretraga područja oko Walsheove kuće završila je u subotu, kada su 20 vojnika iz posebnog tima za hitne slučajeve, tri tima s potražnim psima K9 i zračne jedinice državne policije pretražili područje, priopćila je državna policija.

Istražitelji su također ispraznili bazen u blizini kuće i pretražili obližnji potok.

Za nestalim ribarom tragalo se deset dana: U srijedu pronađeno njegovo tijelo

Policijski detektivi Cohasseta i detektivi državne policije Massachusettsa otputovali su u Washington tijekom vikenda u sklopu istrage.

Husband of missing Cohasset woman Ana Walshe expected to be arraigned tomorrow in Quincy District Court on charge of misleading a police investigation. Investigators aren’t commenting further on Brian Walshe’s arrest #Boston25 pic.twitter.com/IyuqeoQEBc — Drew Karedes (@DrewKaredes) January 8, 2023

Anu Walshe posljednji je vidio rođak kad se uputila iz svoje kuće prema zračnoj luci.

Trebala se na aerodromu Logan u Bostonu ukrcati na let za Washington gdje radi u tvrtki za nekretnine kao izvršni direktor.