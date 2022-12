Jakna je ostala u klubu, ali njega nije bilo. Bilo je nešto prije 2 sata i prvi znak za uzbunu. Prijatelji su gledali je li Matej Periš, s kojim su u Beograd došli na doček Nove godine, negdje oko kluba. Nije bio. Matej se nije pojavio ni u apartmanu. To je bio drugi alarm i znak da moraju na policiju. I nabaviti broj njegova oca Nenada.

"Matej je inače miran momak i sportaš. Diplomirani ekonomist, ne bi sam otišao, a da se nikome ne javi", bile su to nakon nestanka sina Mateja prve riječi za medije Nenada Periša na samu Novu godinu, 1. siječnja 2022.

U mjesecima koji će uslijediti nagledat ćemo se njegova tužnog lica, slušati odmjerene riječi, a najviše od svega suosjećati i nadati se da će njegova priča dočekati sretan kraj.

Matej Periš nestao je u noći s 30. na 31. prosinca. S prijateljima je otišao u Beograd čekati Novu godinu. S njima je bio u noćnom klubu Gotik u Beton hali, na samoj obali Save, u bivšem skladištu koje je pretvoreno u niz restorana i kafića. Periš je u jednom trenutku otišao na plesni podij i nakon toga mu se izgubio svaki trag. Kada je društvo vidjelo njegovu jaknu, shvatilo je da Mateja već neko vrijeme nema.

Prvo su ga tražili oni, u klubu i oko kluba. Zatim su otišli u apartman, nadajući se kako će do jutra doći. Kad se nije pojavio, sve su prijavili policiji.

"Odmah sam znao da nešto nije u redu"

Prijatelj je preko Instagrama Matejeve sestre zatražio broj mobitela Nenada Periša.

"Odmah sam znao da nešto nije u redu, a naročito kada mi je rekao da je Matejev mobitel isključen", ispričao je otac u prvim danima potrage.

Ni u klubu ni ispred njega nije bilo tragova koji bi ukazivali na eventualni sukob.

"Nije mi jasno da nitko od osoblja nije vidio kada je i kamo otišao moj sin. Apsolutno ništa, kao ni gosti koji su bili ispred kluba. Tučnjave nije bilo, nikakvog incidenta, a Mateja nema", govorio je otac.

Klub Gotik u Beton hali iz kojeg je u novogodišnjoj noći nestao Matej Periš - 3 Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages/Pixsell/Pixsell

Matej je nestao u noći na petak, a policija je u subotu pretražila i svaki detalj kafića. Menadžer kluba izjavio je kako incidenata te noći nije bilo. U nedjelju se pretraživao dio rijeke oko Gotika.

Dragocjeni sati i dani su curili, a u javnosti su se pojavljivale prve teorije koje su pokušavale objasniti mladićev nestanak.

Išao je do toaleta, a kad je vidio da je gužva, odlučio je izaći van i otići do rijeke... Razmirice s osobljem, problemi oko računa... Otišao je do bankomata... Do apartmana... O potonjem je kasnije pričao i njegov otac, misleći kako mu je možda ponestalo novca.

Snimke nadzornih kamera

Zatim su buru u cijeloj regiji izazvale snimke nadzornih kamera. U to vrijeme u potragu su se već, osim srpske, uključile i hrvatska policija i policije zemalja iz okruženja, Interpol...

Na snimkama se vidjelo kako netko pliva u Savi, zatim kako mladić sličan Mateju trči šetnicom i okolnim ulicama.

12. siječnja srpska policija sazvala je konferenciju za medije. Nakon pregledanih stotina sati snimki sa nadzornih kamera napravili su rekonstrukciju njegova kretanja od trenutka izlaska iz Beton hale u 1:43 do silaska do Save u 1:52 poslije ponoći.

"Lociranjem Matejeva telefona putem baznih stanica indikativno je kretanje u rijeci Savi. Vrijeme i trasa kretanja koje se vidi u Savi poklapa se s kretanjem Matejeva telefona", rekli su.

Na objavljenim snimkama Matej trči beogradskim ulicama samo u majici kratkih rukava. Ne izgleda kao da od nekoga bježi. Na jednom raskrižju skače pred taksi i zaustavlja ga.

"Je li slobodno?" pitao je Matej taksista. Zbog zatamnjenih stakala nije vidio ima li u autu putnika. Prije toga pokušavao je otvoriti stražnja vrata.

Taksist koji je odbio Mateja - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Zauzet sam, imam vožnju", odgovorio je mu je taksist i nastavio vožnju.

Tako je njihov razgovor prepričao Nenad Periš, koji je od policije doznao da su pronašli vozača taksija, s njim obavili razgovor i pustili ga.

Osim s taksistom, Matej ni s kim drugim nije razgovarao.

Tajanstvena prijateljica

Negdje sredinom siječnja u medije je isplivala informacija da se Matej u noći nestanka čuo s prijateljicom iz Splita koja je u to vrijeme također bila u Beogradu. Obraćanju javnosti prethodile su brojne spekulacije o njezinoj umiješanosti u Matejev nestanak.

Ona je pričala kako ju je zvao te noći, no nije mu se javila.

"Bio je s društvom u restoranu. Ja sam odgovorila na Instagramu - tko je došao u Beograd, možda moj brat? No Matej mi nikada nije odgovorio", ispričala je.

''Beograd je pokriven kamerama, zna se gdje sam bila, prošla sam poligraf, predala svoj mobitel, dala uvid u svoj automobil. Spremna sam dati kosu, krv... Samo da skinem ljagu sa svoga imena'', govorila je.

Nakon toga nije davala izjave za medije, samo je poručila da je rekla sve što je imala.

Nadam se da će sjesti pored mene u auto

Mjesec dana nakon nestanka nada je kopnila, ali je postojala.

"Ja sam vjernik i ono što je Bog odlučio, neka tako bude. Teško mi je i teško mogu prihvatiti loš završetak, ali u tom smislu sam spreman. Molim Boga i nadam se da ću Mateja odvesti kući da sjedi pored mene u autu", rekao je Nenad Periš u intervjuu za Prvu srpsku televiziju.

No konkretnih tragova nije bilo. Srpska policija 27. siječnja priopćila je da je pretražen kopneni dio Velikog ratnog otoka, paralelno s hotelom Jugoslavija do Galijske bare. Podatak o tome da je Perišev mobitel lociran baš tamo u javnosti je bio već dva tjedna.

Nenad Periš - 10 Foto: Milan Maricic/ATAImages/Pixsell/Pixsell

Otok se nalazi na oko kilometar zračne udaljenosti od mjesta na kojem je kamera posljednji put snimila mladića kod restorana Savanova.

Dani su prolazili, Mateja nije bilo.

"Najteže mi je jutro, to buđenje nakon noći koja je prespavana. Onda se čujem sa policijom, ja sam vjernik, pa odem u crkvu", ispričao je Nenad.

Hrvatska policija dolazila je u Beograd, dvije zemlje surađivale su u potrazi, ali napretka nije bilo.

U cijeli slučaj bio je angažiran Igor Jurić, otac nestale djevojčice Tijane. Njezino su tijelo 2014. nakon 13 dana potrage našli na zapuštenom smetlištu.

"Mislim da je sada ključna ova vrsta potrage, i to zato što se pomoću baznih stanica i mobitela može doći do određenih dokaza. Taj je način potrage bio ključan u pronalasku Tijanina ubojice i Tijanina tijela. Upravo zbog toga što je bazna stanica uhvatila signal dva i pol sata poslije - imamo neku nadu da bi Matej mogao biti pronađen živ", izjavio je voditelj beogradskog Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić 4. veljače, 36. dan potrage.

"Vidjela sam ga u Njemačkoj..."

Buru je podignula i navodna izjava hrvatske manekenke.

"Upravo sam se susrela s osobom koja izgleda isto kao on tri puta u centru Münchena. Može li mi netko reći koliko je visok Matej Periš? Dečko kojeg sam srela moje je visine, oko 183, možda i viši. Skontala sam da je isti kada je stajao ispred bivšeg restorana Opatija i dizao novac s bankomata. Da ne bude zabune, ako je netko upućen, neka mi javi u DM da bih mogla kontaktirati nadležne organe", napisala je navodno hrvatska manekenka na Instagramu sredinom veljače.

Za Kurir.rs rekla je da je u tom trenutku s majkom šetala bebu, kada je na ulici ugledala muškaraca koji je "preslikan" Matej.

Hrvatska policija, u suradnji s njemačkom i srpskom, provjeravala je i te navode.

Potraga za Matejem Perišem na Velikom ratnom otoku - 5 Foto: MUP Srbije

Dani su prolazili, iz Dunava su izvučena neka tijela, a DNK analiza uvijek je pokazala da je riječ o nekom drugom.

Nenad Periš nakon tri mjeseca vratio se u Split.

"Morao sam se vratiti doma. Tu mi je familija, kćeri, morao sam se vratiti da bih pokušao nastaviti s onim životom koji je nekada vodio Nenad Periš. Samo, to više nikad neće biti isti Nenad Periš, to je neki drugi čovik. Moje srce je ostalo s mojim sinom u Beogradu, u koji ću se vratiti kako bih nastavio tražiti svoga Mateja", rekao je.

Za samo dva mjeseca saznat će istinu.

"Ja idem u Beograd po sina..."

18. svibnja odjeknula je vijest da je u 9:20 iz Dunava kod Ade Huje u Beogradu izvučeno tijelo muškarca. Na sebi je utopljenik imao traperice, majicu s aplikacijom i jednu bijelu tenisicu. Odjeću koja je odgovarala onoj u kojoj je Matej bio kad je prijavljen nestanak. Tamnoplava majica s printom jaguara bijele boje i žutim natpisom Power Super Cleaner. Matej Periš nestao je u takvoj majici, a istu ima na fotografiji koja je kružila internetom nakon njegova nestanka. Pronađeni su i sat i mobitel.

Sve oči u regiji ponovo su bile uprte u lice čovjeka koji se morao suočiti s teškom spoznajom. Nenad Periš potvrdio je da ga je srpska policija obavijestila kako je u Dunavu pronađeno tijelo mladića.

"Ono što se na utopljeniku nalazi, to su njegove stvari. Ja idem u Beograd po sina. Svaki rastanak je težak, bio on privremen ili dugotrajan. Ovo je sigurno privremeni rastanak i znam da ćemo se ponovno sresti. Kao roditelj i čovjek ne mogu pritisnuti svoje emocije. Zasad mi je najvažniji mir i da se sve skupa završi, da Matejevo tijelo dođe na jedno mirno mjesto i da mogu u njegovoj blizini, s njime se ponovno naći. Ono što policija i službe rade ja podržavam. Neka se istina dovede do kraja. Važan mi je mir i da Mateja na očinski način pokopam", rekao je Periš prije odlaska Beograd.

Dežurni zamjenik Višeg javnog tužioca u Beogradu obavio je očevid na licu mjesta i naložio obdukciju, toksikološke i DNK analize, kojima će se utvrditi identitet.

Načelnik hrvatske Uprave kriminalističke policije Antonio Gerovac odmah je krenuo iz Zagreba za Beograd, gdje se sastao s beogradskim kolegama.

"Šetali smo po palubi i vidjeli kako voda nosi tijelo, da se zaustavila malo dalje. Vjetar ga je donio, plivao je nizvodno Dunavom. Oko 9 sati, u pola 10, stigla je policija. Neki dečko koji je šetao pored provjerio je na internetu i vidio da je isto obučen. Imao je jednu bijelu tenisicu i crnu majicu", rekao je Milovan Zelenović, kapetan broda koji je pronašao tijelo.

Tužna potvrda

Dan poslije obdukcija je potvrdila - pronađeno tijelo pripadalo je Mateju Perišu. Uzrok smrti - utapanje. Taj dan, 19. svibnja to je potvrdio i premijer Andrej Plenković, rekavši da su prije same sjednice Vlade dobili službenu informaciju da je DNK analiza potvrdila kako se radi o nestalom Splićaninu. Niti sat vremena kasnije - isto je potvrdio i srpski MUP.

Na ispraćaju Mateja Periša iz Beograda u Split položeno je 27 ruža za 27 Matejevih godina.

Nenad Periš unosi lijes s tijelom svog sina u crkvu gdje će biti ispraćaj - 10 Foto: Davor Javorovic

"Srce mi puca, svoje djece nemam, ali njegovih 27 godina, što je Bog tako htio, što ga je birao, toliko ljudi koji se muče, a on, sunce moje lijepo, sportaš, pametan, školovan... Sudbina", poručila je Beograđanka na ispraćaju.

Za mladićem prodornih plavih očiju u crkvu Svetog Antuna Padovanskog u Beogradu došli su se moliti i katolički i pravoslavni vjernici.

Nenad Periš smogao je snage zahvaliti Beogradu, policiji, svim građanima, medijima. Najavio je da će se u Splitu od Mateja oprostiti samo najuži krug obitelji.

Tako je i bilo. No njegovi prijatelji 23. svibnja u splitskoj Trajektnoj luci Mateju su imali još nešto reći. U brodicama, uz zvuk sirena i uz baklje.

"Sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli", zaključili su njegovi prijatelji.

U Beogradu su građani na Savi palili svijeće i puštali balone.

Matej Periš preminuo je sa 27 godina. 28. srpnja 2022. navršio bi 28.

Splićani se oprostili od Mateja Periša Foto: Miroslav Lelas/Pixsell