Veći dio istočne obale SAD-a probudio se u subotu ujutro na polarnim hladnoćama i opasno niskim temperaturama, dok se to područje oporavlja od velike mećave koja je proteklih dana donijela obilan snijeg i jake vjetrove.

Od sjeverne Floride preko New Yorka do Nove Engleske, deseci milijuna ljudi naći će se tijekom dana pod udarom hladnog vala s temperaturama do 40 stupnjeva ispod nule.

"To može biti vrlo opasno", rekao je meteorolog Dan Pydynowski. "Bilo koji nezaštićeni dio kože može se smrznuti u roku od nekoliko minuta", dodao je.

Val polarne hladnoće događa se dok komunalne službe čiste prometnice i ulice od mećave koja je istok SAD-a pogodila u četvrtak i petak, prisilivši vlasti da zatvore stotine škola, glavne zračne luke i željezničke veze.

Prije nego što je prestala u petak, prva veća snježna oluja u 2018. donijela je sa sobom vjetrove brzine 113 km/h, snježne nanose od više od pola metra u dijelovima savezne države Mainea i oko 40 centimetara u Massachussetsu, objavio je nacionalni meteorološki zavod.

Oluja nazvana "ciklonskom bombom" zbog naglog pada tlaka zraka, privukla je ledeni zrak sa sjevera i tako donijela novi hladni val.

Val polarne hladnoće i obilne padaline odgovorne su za najmanje 18 smrtnih slučajeva u posljednjih nekoliko dana, uključujući petoro poginulih na prometnicama Sjeverne Karoline i troje u Teksasu.

Gradovi od Houstona do Bostona pojačali su napore za zbrinjavanje beskućnika u skloništa. Vlasti su izvijestile da je zbog izloženosti hladnoći umrlo troje beskućnika u Teksasu.

Oko 500 pripadnika Nacionalne garde mobilizirano je zbog pomoći hitnim službama uzduž istočne obale, uključujući 200 u New Yorku. (Hina)