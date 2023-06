VIDEO Rusi ponovno pokušali ubiti Zelenskog? Nezavisni medij objavio dva videa kojima pokušava dokazati atentat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 8. lipnja je stigao u regiju Herson, gdje su deseci naselja poplavljeni nakon rušenja brane Nova Kahovka.

Jedan od videa koji je na Twitteru objavio nezavisni bjeloruski mediji Nexta prikazuje Zelenskog kako stoji s lokalnim stanovništvom u blizini poplavljene ulice u kojoj se odvijala evakuacija. Potom se ukrajinski predsjednik uputio u susjednu oblast Mikolajiv, koja je također pogođena poplavama.

Ubrzo nakon njegovog odlaska, kako se vidi na drugom objavljenom videu, ista ulica u kojoj je bio Zelenski postala je meta žestokog ruskog granatiranja.

