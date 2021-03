Znatiželjnici se na Islandu izlažu velikoj opasnosti kod aktivnog vulkana.

Erupcija dugo uspavanog vulkana Fagradalsfjalla na jugozapadu Islanda privukla je mnogobrojne znatiželjnike. Mnogi su se približili vulkanu na poluotoku Reykjanes, blizu glavnog grada Reykjavika.

Prošlog su tjedna tako pripadnici tamošnje civilne zaštite morali tjerati ljude s tog područja, iz sigurnosnih razloga, a koliko su se opustili, svjedoči i video od subote, na kojem se vidi kako nekolicina njih u blizini vulkana - igra odbojku.

