VIDEO Pogledajte dramatične prizore kako vulkan na Islandu izbacuje lavu: Erupcija dosezala do 50 metara u zrak

Aktivni vulkan u jugozapadnom dijelu Islanda ponovno je eruptirao u srijedu oko podneva po lokalnom vremenu.

Ovo je peta erupcija vulkana na poluotoku Reykjanes od prosinca. Popularni turistički resort Blue Lagoon Spa zbog sigurnosti je evakuiran, a potok lave koji je nastao proteže se na oko dva i pol kilometra.

#Iceland have ordered evacuations in multiple areas after a #volcano in the country's southwest erupted for the 5th time since December. The eruption began Wednesday following a series of earthquakes north of the coastal town of Grindavik, just south of capital Reykjavik. pic.twitter.com/Kr58Y7Z9hK