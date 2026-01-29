Pojavio se novi dokaz protiv roditelja dječaka ubojice: Što otkrivaju poruke između majke i sina?

Počelo je ponovljeno suđenje roditeljima dječaka koji je 3. svibnja ubio devetero vršnjaka i zaštitara beogradske Osnovne škole Vladislava Ribnikara.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu predložilo je u četvrtak sudskom vijeću da se kao dokaz prikažu poruke koje su dječak ubojica i njegova majka razmjenjivali preko aplikacije Whatsapp, a koje navodno dokazuju neadekvatno reagiranje roditelja na probleme i potrebe djeteta. Taj dokaz dosad nije prikazan pred sudom, piše Blic.

Osim toga, tužiteljstvo je predložilo i da se izvede devet diskova na kojima su snimke oca dječaka ubojice, kao i dokaz o tome zbog čega nije služio vojni rok, ali i drugi dokazi iz PU-a Beograd koji se tiču oca maloljetnog ubojice.

"Očigledno je da će tužiteljstvo dokazima koji su predlagani i ranije, ali do sada nisu izvođeni, ukazivati na to kakve su osobnosti otac i majka, a samim time i kako su odgajali dijete koje je postalo masovni ubojica s 13 godina. Ovo je posebno važno za postupak jer oni u svojim obranama tvrde da 'nisu krivi za ono što je njihov sin učinio', kao i da su bili brižni i požrtvovni roditelji", kaže izvor.

Kako otkriva izvor, tužiteljstvo je u četvrtak predočilo sudu i da se pročitaju iskazi svjedoka, uključujući i iskaz dječaka ubojice, koji je već dva puta saslušan.

"Više javno tužiteljstvo također je predložilo da se ponovo izjasne svjedoci oštećeni", dodao je izvor.

Podsjetimo, prvom presudom roditelji dječaka ubojice bili su osuđeni na ukupno 17 i pol godina zatvora, ali tu je presudu ukinuo Prizivni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Prva odluka koju je vijeće jutros donijelo je da suđenje, na prijedlog tužiteljstva, bude zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava.

Na suđenju su prisuti roditelji ubijene djece, dva tužitelja Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu te glavni tužitelj Nenad Stefanović.