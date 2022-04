Već je 50. dan otkad je Rusija napala Ukrajinu. Žrtve se zbrajaju diljem zemlje. Rusi tvrde da su Ukrajinci napali stambene zgrade u Rusiji te da ima žrtava. Druga strana se zasad nije oglasila.

Donald Trump se složio s Joeom Bidenom i događaje u Ukrajini nazvao "genocidom".

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je požar na ratnom brodu Moskva, vodećem brodu ruske crnomorske flote, "pod kontrolom".

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj suspendirala je članstvo Rusije u Agenciji za nuklearnu energiju. Odluka stupa na snagu 11. svibnja.

Ruska vojska je objavila da je preuzela potpunu kontrolu nad većim dijelom uništene luke u Mariupolju.

Ruski državni proizvođač plina Gazprom priopćio je da nastavlja isporučivati ​​prirodni plin Europi preko Ukrajine.

Usred sukoba u Ukrajini Finska i Švedska su zainteresirane za ulazak u NATO. Rusija zaprijetila nuklearnim oružjem.

17:32 Državna granična služba Ukrajine demantirala je navode Moskve da su granatirana područja u Rusiji.

"Neprijatelj provocira akcijama u blizini državne granice Ukrajine. Vlasti i propaganda Ruske Federacije u posljednje vrijeme šire lažne vijesti da se njihove pogranične regije granatiraju s područja Ukrajine", naveli su u tvitu.

❗️Ворог здійснює провокаційні дії поблизу державного кордону України



▪️Останнім часом органи влади та пропаганди рф масово поширюють фейкові повідомлення, що їхні прикордонні регіони обстрілюють з території України. pic.twitter.com/93PepVQu8T — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022

Spasioci u Borodjanki i dalje pronalaze tijela

17:27 Spasioci u Borodjanki i danas su pronašli tijela žrtava, navodi savjetnik ministra za unutarnje poslove Anton Geraščenko. Dodaje da su danas pronađena četiri tijela, što je ukupno 26 od početka čišćenja ruševina.

Two bodies were found today by 3 p.m. #Kyiv time in #Borodianka while clearing the debris of another building. On 14th April 4 bodies were found, 26 total since work began.#RussianWarCrimesInUkraine pic.twitter.com/3KEFXnjJob — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 14, 2022

17:19 Broj smrtnih slučajeva civila u Ukrajini od početka ruske invazije 24. veljače iznosi je 1932, priopćio je u četvrtak Ured UN-a za ljudska prava (OHCHR). Upozorava da su "stvarne brojke znatno veće".

OHCHR navodi da je najmanje 2589 civila ozlijeđeno od početka invazije, piše CNN. "Eskalirajuća i trajna neprijateljstva u istočnim i južnim regijama Ukrajine i dalje izazivaju rastuće humanitarne potrebe", priopćio je UN.

Moldavija optužuje Moskvu za pokušaje regrutacije

16:40 "Ruske snage vjerojatno su počinile ratne zločine napadajući ukrajinske civile", rekao je irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney tijekom današnjeg posjeta Ukrajini. Dodao je da se Irska zalaže za "maksimalistički" paket sankcija protiv Rusije te da žele privesti kraju "ludilo" rata.

Posjetio je područja koja su izravno pogođena ruskom invazijom i susreo se s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Dmitrom Kulebom i ministrom obrane Oleksijem Reznikovom. "Iako je Irska vojno neutralna, dopustite mi da budem jasan da nismo neutralni po pitanju ovog rata i sukoba i budućnosti vaše zemlje", rekao je.

Tijekom svog posjeta, Coveney je najavio tri milijuna eura za financiranje Međunarodnog kaznenog suda, a milijun eura će odmah biti proslijeđeno uredu tužitelja. Irska je već dala 20 milijuna eura humanitarne pomoći Ukrajini i 33 milijuna eura vojne pomoći.

16:35 Britanski obavještajci tvrde da Moskva pokušava regrutirati ljude u otcijepljenoj moldavskoj regiji Pridnjestrovlje koju drže proruski separatisti, ali je međunarodno priznata kao dio Moldavije. Moldavija je optužila Rusiju za pokušaj regrutacije njezinih državljana.

"Takve akcije ne promiču mir za sve nas, naše sugrađane, za naše obitelji. Takve stvari su vrlo opasne i moraju se zaustaviti", kazao je ministar vanjskih poslova Nicu Popescu. Procjenjuje se da je u Pridnjestrovlju sada smješteno oko 1500 ruskih vojnika, iako Moldavija tvrdi da nije doživjela značajne promjene u broju vojnika od invazije na Ukrajinu.

Počinje obnova zdravstvenih ustanova

16:17 Ukrajinski Ministarstvo zdravstva priopćilo je da su od početka rata oštećene 324 bolnice. 24 su potpuno uništene. Na oslobođenim područjima počinju radovi na obnovi zdravstvenih ustanova.

Since the beginning of the war, 324 hospitals have been damaged, 24 of them completely destroyed.



This data was made public by the #Ukrainian Ministry of Health. At the same time, work on the restoration of health care facilities is beginning in the liberated territories. pic.twitter.com/7BovLZi3gT — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022

15:35 Ruski istražitelji tvrde da je Ukrajina ranije danas izvela zračne napade na stambeno područje u Rusiji i dodaju da su dva niskoletna vojna helikoptera opremljena teškim naoružanjem napala grad Klimovo, ozlijedivši sedam osoba, uključujući dijete i oštetivši šest kuća.

#Bryansk Region Governor Alexander Bogomaz blamed the #Ukrainian Armed Forces for the shelling of the village of #Klimovo. #Russian Investigative Committee opened a criminal case, reported that 7 people were injured and at least 6 residential buildings were damaged. pic.twitter.com/yQ42kr4aa7 — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2022

Izvještaji o napadu, koji nisu neovisno provjereni, došli su nakon što je Moskva objavila da će bombardirati ciljeve u Kijevu i drugim dijelovima Ukrajine ako ukrajinske snage nastave napadati njezin teritorij.

Ništa od plaćanja plina u rubljima

15:29 Kupci iz EU-a izgubili bi kontrolu nad novcem i u konačnici bi prekršili sankcije kada bi ruski plin plaćali prema uredbi kojom je Moskva propisala plaćanje u rubljima, preko posredničke banke u Rusiji, stoji u internoj bilješci Europske komisije. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je krajem ožujka uredbu prema kojoj kupci ruski plin od početka travnja moraju plaćati preko posredničke banke u Rusiji, koja uplaćene devize, uglavnom eure i dolare, prodaje na dražbi i doznačuje prihod u rubljima dobavljaču plina.

Uredba zadaje nove obaveze kupcima plina iz EU koji bi de facto izgubili kontrolu nad novcem, smatra Europska komisija u bilješci, uz napomenu da je tehnička, preliminarna i bazirana na "neslužbenom prijevodu" uredbe ruskog predsjednika od 31. ožujka. Kupci iz EU-a plaćali bi plin i dalje u ugovorenoj valuti, eurima ili dolarima, ali kupnja bi bila dovršena tek nakon što bi posrednica, Gazprombank, promijenila ugovorenu valutu u rublje u dogovoru s ruskom središnjom bankom i rublje položila na drugi račun, stoji u bilješci.

"To znači... da plaćanje ne bi bilo dovršeno u valuti utvrđenoj ugovorom, u trenutku kada je novac položen na račun... već tek u nepoznatom i nedefiniranom trenutku, nakon konverzije deviza... u rublje i njihovog polaganja na posebni račun", dodaje se. Postupak bi u cijelosti nadzirala Rusija, a europske kompanije izgubile bi u trenutku plaćanja kontrolu nad novcem, što znači nepredvidive dodatne troškove, utvrdila je Komisija u bilješci u koju je Reuters dobio uvid.

"Ruska država, preko svoje središnje banke, u potpunosti kontrolira strane valute... kojima može manipulirati isključivo u svoju korist", primjerice, kroz primijenjeni tečaj, napominje Bruxelles. "Takav mehanizam doveo bi do kršenja važećih restriktivnih mjera uvedenih Rusiji, njezinoj vladi, Središnjoj banci Rusije i njihovim zastupnicima", smatra EK u bilješci u koju je Reuters dobio uvid.

Ukrajina apelirana na UN da zaštiti djecu

15:17 Ukrajina je apelirala na UN da olakša povratak ukrajinske djece koja su "nezakonito deportirana iz Ukrajine". "Prijetnja ilegalnog posvajanja ukrajinske djece od strane ruskih državljana bez poštivanja svih potrebnih procedura utvrđenih ukrajinskim zakonom je eklatantna", stoji u priopćenju.

"Kršeći međunarodno humanitarno pravo i osnovne standarde čovječanstva, Rusija se bavi državno-organiziranom otmicom djece i uništavanjem budućnosti ukrajinske nacije", navodi se. Ukrajinski dužnosnici u više navrata su optužili Moskvu za nasilno premještanje tisuća civila iz opkoljenog istočnog grada Mariupolja u Rusiju. Kremlj je odbacio optužbe, navodeći da je Kijev ometao napore za evakuaciju.

