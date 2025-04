Pogledajte video kojim je Vatikan objavio smrt pape Franje

Umro je papa Franjo, prvi latinoamerički poglavar Rimokatoličke Crkve, priopćio je Vatikan u video izjavi u ponedjeljak, čime je okončan često turbulentan pontifikat obilježen podjelama i napetostima u pokušajima da reformira tu instituciju.

Imao je 88 godina i bolovao je od raznih bolesti tijekom svog 12-godišnjeg papinstva.

"Jutros u 7:35 sati, rimski biskup Franjo vratio se u Očevu kuću. Cijeli njegov život bio je posvećen služenju Gospodinu i Njegovoj Crkvi",

objavio je kardinal Kevin Farrell u izjavi koju je Vatikan objavio na svom Telegram kanalu.

Umro je u Domu sv. Marte.

Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, Camerlengo of the Holy Roman Church Cardinal Kevin Joseph Farrell, Substitute for the Secretariat of State, Archbishop Edgar Peña Parra announce the death of Pope Francis at the Vatican.

Cardinal Kevin Farrell announced the pope's death earlier this morning in a video message.



"Dear brothers and sisters, it is with profound sadness I must announce the death of our Holy Father Francis," he said.



