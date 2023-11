Pogledajte kakvog je brutalnog ubojicu pomilovao Putin zbog Ukrajine: Shrvana majka žrtve poručila da on nije ljudsko biće

Vladislav Kanyus (27) odslužio je manje od godinu dana od svoje 17-godišnje zatvorske kazne za ubojstvo Vere Pekhteleve (23) prije nego što je pušten i regrutiran u rusku vojsku.

Potez da ga se oslobodi i očisti njegov kriminalni dosje nakon što je služio šest mjeseci u vojsci osudila je žrtvina slomljena majka Oksana (49), koja je rekla da će ološ Kanyus sada moći slobodno napadati druge žene.

Kanyus je podvrgao Veru gotovo četverosatnom brutalnom mučenju, silujući je i polako ubijajući konstantnim ubodima nakon što je prekinula s njim i tražila natrag svoje stvari. Veru je na kraju 27-godišnjak zadavio kabelom od pegle. Slučaj je izazvao skandal u Rusiji jer su susjedi, čuvši njezine vriske, sedam puta zvali policiju, no policija nije došla.

Pročitajte i ovo Rat na Bliskom istoku Izraelska vojska u Hamasovim tunelima otkrila potpuno nepoznato oružje: "Ovo nije nikad viđeno!"

Pročitajte i ovo Sjednica Vlade UŽIVO Plenković o trovanju: "Samo jedan slučaj je relevantan. Zamolio bih sve da se malo smiri situacija i ne širi panika"

Na sudu je slučaj označen kao posebno okrutno ubojstvo, a Vera je mučena i ubijena s bolesnim sadizmom, prema aktivistici za ljudska prava Alyoni Popovi, piše Daily Mail.

Žrtvina slomljena majka Oksana sada je progovorila protiv Putina jer je pomilovao ubojicu njezine kćeri. Zaprepaštena je odlukom da mu se dopustilo da se bori u ratu nakon što je ubio Veru i boji se za vlastiti život. Pita: "Kako se okrutnom ubojici može dati oružje? Zašto ga šalju na front - da brani Rusiju? On je ološ. On nije ljudsko biće. Mislite da je promijenio svoje ponašanje? Naravno da ne. Njegova jedina svrha bila je dopuzati natrag na slobodu. Sada je to učinio, a što će dalje? Rastrgat će, silovati i ubiti."

Pročitajte i ovo Trovanja gaziranim pićima Stigli su rezultati analize Coca-Cole iz Zagreba, u Puli jedna osoba zadržana u bolnici

Pročitajte i ovo Poznati policiji VIDEO Kruže snimke braće koja prijete po kafićima: Jedan od njih šamara konobara, drugi tvrdi da je sve šala

Ožalošćena majka objasnila je: "Ovo je bio udarac za mene, taj dekret o pomilovanju ubojice. 'Moje će dijete istrunuti u grobu. Sve mi je oduzeto - život, svaka nada. Ja ne živim, ne postojim. A on je pomilovan i sada mu je sudskom presudom izbrisana kaznena evidencija. Ovo me jednostavno dokrajčilo, totalno me dotuklo. Ja sam vrlo jaka osoba, ali ovo bezakonje naše države jednostavno me gura u slijepu ulicu. Ne znam što dalje", rekla je razočarana majka.