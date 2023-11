Izrael: "Hamas izgubio kontrolu nad sjevernim dijelom Gaze", SAD napao ciljeve u Siriji

09:40 WHO upozorava na opasnost od brzog širenja zaraznih bolesti u Gazi.

"Pojas Gaze suočava se s povećanim rizikom od širenja bolesti zbog izraelskih zračnih bombardiranja koja su poremetila zdravstveni sustav, pristup čistoj vodi i prouzročila gomilanje ljudi u skloništima", upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija.

"Dok broj smrtnih slučajeva i ozljeda u Gazi nastavlja rasti zbog pojačanih neprijateljstava, intenzivna prenapučenost i poremećeni zdravstveni, vodoopskrbni i sanitarni sustavi predstavljaju dodatnu opasnost: brzo širenje zaraznih bolesti", rekao je WHO i dodao da se već pojavljuju neki zabrinjavajući trendovi.

Rečeno je da je nedostatak goriva u gusto naseljenoj enklavi uzrokovao zatvaranje postrojenja za desalinizaciju, što je povećalo rizik od širenja bakterijskih infekcija poput proljeva.

09:19 Buldožer kojim upravljaju izraelske obrambene snage naišao je na eksploziv dok je pokušavao srušiti kuću Palestinca na Zapadnoj obali.

Ovaj video prikazuje trenutak kada jedan od buldožera nailazi na eksploziju.

IDF says troops operated in the West Bank's Jenin refugee camp overnight, with D9 bulldozers uncovering and destroying dozens of IEDs. Troops also clashed with gunmen, and the IDF says it carried out a drone strike against a group of armed Palestinians who were shooting at… pic.twitter.com/nUDB1lcZ4q