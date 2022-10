Područje zaljeva San Francisco pogodio je potres magnitude 5,1 po Richteru.

Američki geološki institut rekao je da se p otres dogodio u 11:42 po lokalnom vremenu 19 kilometara istočno od San Josea i to na dubini od oko 7 kilometara. Zasad nije bilo izvješća o šteti ili ozlijeđenima.

More scenes from the earthquake that rattled northern California. The magnitude 5.1 earthquake shook a school in Ingleside, a neighborhood in San Francisco. #CAwx 📹: @pelotembar/LOCAL NEWS X /TMX pic.twitter.com/YuxfyuJfEW

Potresom pogođeno područje nalazi se nešto više od 60 kilometara jugoistično od centra San Francisca, prenosi NBC News.

"Zgrade su se tresle", rekla je za FOX jedna stanovnica San Josea.

'Buildings were actually shaking' @CristinaKTVU interviewed a woman, who said some of her family members felt buildings actually shaking during the earthquake on the east and southside of San Jose. #CAwx pic.twitter.com/RKSYA0ftIq