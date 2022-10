Kloštar Ivanić u strahu od napadača koji je naoružan i u bijegu. Propucao je i opljačkao starijeg muškarca. Za njim tragaju sve snage zagrebačke policije.

Usred vinograda je policijska traka. 70-godišnji muškarac pokraden je i propucan na svom kućnom pragu. Prvi susjed Damir Žerjav čuo je pucnjeve.

"Prvi puta sam čuo pucnjeve u toku noći, u 2:30 ujutro, meni je to djelovalo kao da je orah pao na dvorište. Tu su krovišta metalna tako su djelovali tu udarci", kazao je u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić.

Zato je nastavio mirno spavati. Ujutro, kada je vidio policiju i hitnu u svom dvorištu, shvatio je da nije bio orah već metak, a njegov susjed ranjen je jednim hicem u nogu.

"Ja sam bio prisutan tu kod balkona gdje ga je hitna prematala, bilo je dosta krvi. Bilo je sve raskrvareno u kući. Šokira me to sve skupa da se to događa u malom mjestu, općenito ljudi su prestrašeni", dodao je.



Policija intenzivno traga za napadačem. Naoružan je i opasan.

Policija je potvrdila da je dan prije napada iz kuće ukradene dvije puške sa streljivom. Pretpostavlja se da je napadač onda iskoristio to oružje.

Povezuju ga i s krađom automobila

Povezuje ga se i s krađom automobila. Zbog straha, neki nisu ni htjeli pred kameru Nove TV. U mirno mjesto uvukao se nemir i policija poziva na oprez.

"Normalno da je strah ovdje svih jer ovdje dosta ima kuća gdje sami stariji žive i nema muških. Šumovito je preko ceste da vreba, isto te strah. Ne mora on doći, ne, u kuću", kazao je Stipo iz Kloštar Ivanića

"Ne kontaktiramo s takvim ljudima niti se družimo", dodala je Ana.



Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje - sumnja se da je riječ o istom napadaču koji je u Sesvetama početkom mjeseca pokušao ubiti čovjeka.

Po naselju su tada bili zalijepljeni plakati s njegovim likom, a za pronalazak nudila se novčana nagrada.



Dodatno zabrinjava to da je u manje od 20 dana dva puta posegnuo za oružjem, a još je u bijegu.

