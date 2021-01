U Albaniji je u 15:32 zabilježen potres magnitude 3,9 po Richteru.

Potres magnitude 3,9 po Richteru zabilježen je u Albaniji u utorak u 15:32.

Epicentar potresa bio je 38 kilometara sjeverozapadno od Tirane, na dubini od 10 kilometara.

"Osjetio sam ga, nije dugo trajalo", "Jesmo li već zaboravili onaj prošli pa nas sad podsjeća?", "Sjedio sam u sofi kad je zatreslo", "Vrlo kratko, čuo sam buku i onda se moja stolica u uredu pomaknula na dvije sekunde", neka su od iskustava stanovnika pogođenog područja.

