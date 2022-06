Seks-skandali u našoj su politici rijetkost. No, zato na njih nisu imune svjetske političke face. Afere su išle puno dalje od dopisivanja, ponekad i preko ruba zakona, pa dovodile i do pravih političkih potresa. Od Monice Lewinsky do bunge bunge, pregled je napravio Vibor Vlainić za Dnevnik Nove TV.

Seksualni skandal svih seksualnih skandala pogodio je sam vrh najmoćnije države na svijetu prije 24 godine.

"Nisam imao seksualne odnose s tom ženom, gospođicom Lewinsky", govorio je tada predsjednik Bill Clinton.

Ove riječi tadašnjeg predsjednika SAD-a ušle su u povijest jer se dokazalo da su bile lažne. Predstavnički dom američkog kongresa Clintonu je zbog skandala i laganja izglasao opoziv, ali je predsjednik na suđenju u Senatu oslobođen.

Skandal nije zabišao ni još jednog stanovnika Bijele kuće. Godine 2018. mediji su objavili da je Donald Trump 2006. imao aferu s glumicom iz filmova za odrasle, poznatom pod umjetničkim imenom Stormy Daniels. Trumpov osobni odvjetnik prije izbora joj je platio 130 tisuća dolara da ne govori o odnosu s budućim predsjednikom.

S druge strane Atlantskog oceana ljubavne intrige zaredali su francuski predsjednici. Nicolas Sarkozy rastao se od supruge Cecilie u godini kada je stupio na dužnost. Ubrzo je započeo vezu s budućom suprugom, Carlom Bruni.

U mandatu je vezu prekinuo i Sarkozyjev nasljednik, Francois Hollande. Tadašnju partnericu Valerie Trierweiler prevario s glumicom Julie Gayet. Ubrzo su Hollande i Trierweiller prekinuli. Ona je o svemu napisala i knjigu, a Hollande se prije deset dana vjenačao s Gayet.

Nezaobilazan je i Silvio Berlusconi. Godine 2009. razveo se od supruge. Nije mogla podnositi što se Berlusconi okružio mladim, atraktivnim suradnicama. Godinu poslije cijeli svijet je čuo za takozvane bunga bunga orgije i maloljetnu Marokanku Ruby. Berlusconi je kasnije osuđen na zatvorsku kaznu zbog plaćanja za seks s maloljetnicom, ali se žalio i na kraju je oslobođen svih optužbi.

Za spolni odnos s maloljetnicom u građanskoj parnici optužen je i britanski princ Andrew. Vojvoda od Yorka slučaj je zatvorio izvansudskom nagodbom. A zbog prijateljstva s pokojnim milijarderom i osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, kraljevska obitelj uklonila je Andrewa s javnih dužnosti.

