Michael Avenatti, odvjetnik poznat po napadima na američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je po 36 točaka za pronevjeru, utaju poreza i druge gospodarske zločine, prema optužbi koju su savezni tužitelji obznanili u četvrtak u Los Angelesu.

Tri tjedna prije optužnice Avenatti, koji je postao poznat zbog zastupanja porno zvijezde Stormy Daniels u sporu s Donaldom Trumpom, uhićen je u New Yorku na temelju dviju različitih kaznenih prijava koje su podnijeli savezni tužitelji u New Yorku i Kaliforniji.

"Namjeravam se u potpunosti boriti protiv svih optužbi te se izjašnjavam da NISAM KRIV", napisao je Avenatti na Twitteru u četvrtak. "Radujem se što će cijela istina postati poznata, nasuprot jednostranoj verziji kojom me se želi zaustaviti", dodao je.

