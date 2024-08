Je li čovjek odgovoran za pomorski skandal došao do pozicije glavnog istražitelja nesreće na Malom Lošinju? Dnevnik Nove TV o prepirkama nakon tragedije

Dok se Lastovo vještači, a istragom pokušava rasvijetliti što je pošlo po zlu i zašto je rampa trajekta pala, predsjednik Zoran Milanović izbjegava direktna pitanja, a za lošinjsku tragediju bira govornicu s koje nikog nije htio prozvati.

"Tko je kriv, nek se vidi, nek se odluči, tko će ili neće snositi političku

odgovornost, neću reći, ne tiče me se, ali o tome neću govoriti!", rekao je u petak.

No nezadovoljan je jer nisu svi brodovi koje Jadrolinija ima sagrađeni u hrvatskim škverovima.



"Nama trebaju naši brodovi, koji će se graditi u našim brodogradilištima! Ne rabljeni strani brodovi, posebno ne to, niti novi strani brodovi. To kažem s rizikom da će me netko optužiti za protekcionizam. Po našem moru moraju ploviti hrvatski brodovi zato jer je to dobro u našem interesu i zato što mi to možemo!", rekao je s govornice.



Puno oštriji bili su Milanovićevi bivši stranački kolege iz splitskog SDP-a. Kritizirali su vodstvo nacionalnog brodara, dotrajalu flotu

koja je češće "nasukana" u probleme, nego plovi. Ali i poruke premijera!



"Nevjerojatno je da na jučerašnji dan on govori o tome da se radi

šteta njegovoj Vladi! To pokazuje da je premijeru jedino stalo do

njega samog", rekla je Ivana Marković iz SDP-a.



"Politička odgovornost sigurno postoji", poručio je Mišo Krstičević.

Sporna im je i kupnja polovnih brodova, pa SDP poziva da Državno odvjetništvo raspetlja i te poslove.



"Da se, nakon godišnjeg, uhvate posla i referiraju na slučajeve

nabavke u Jadroliniji. Itekako sve smrdi na korupciju i pogodovanje pri nabavi!", rekao je Krstičević.



Političku prepirku podgrijao je HDZ koji im nije ostao dužan.



"SDP, očito, lešinari i na ovoj teškoj situaciji i teškom momentu

lešinari na tragediji pomoraca da bi možda pokušao dobiti neka

svoja dva poena. U vrijeme velike tragedije oni traže raspravu s Vladom", poručio im je HDZ-ov Ante Sanader.



Manje rječit bio je na spomen Zdravka Seidela, sadašnjeg glavnog istražitelja pomorskih nesreća u Agenciji. Zbog Irine Vu, jahte ruskog oligarha koja je, iako zapečaćena i pod sankcijama, otplovila iz marine u Betini, otjeran je s dužnosti!



"Bio je smijenjen zbog ozbiljnog propusta? Nisam informiran o tome, o tome ne mogu dati svoje mišljenje, nisam ni stručan u tom području, i nemam točne informacije, ali treba vidjeti zašto je smijenjen ima li kvalifikacije za to ili nema", rekao je opreznije Sanader.



Izabran je na javnom natječaju, odgovaraju Dnevniku Nove TV. I objašnjavaju da nije on taj koji vodi glavnu riječ oko lošinjske nesreće u kojoj su trojica pomoraca smrtno stradala, a jedan je teže ozlijeđen!



"Istragu odlukom pokreće glavni istražitelj pomorskih nesreća, te određuje odgovornog istražitelja zaduženog za vođenje sigurnosne istrage. U slučaju vrlo ozbiljne pomorske nesreće broda 'Lastovo' određen je istražitelj Slaven Bušić", odgovor je Agencije.



Zbog tajnosti istrage ne istupaju ni tužitelji. Jesu li ispitali posadu broda ne potvrđuju!



"Spisi državnog odvjetništva za vrijeme provođenja izvida i drugih radnji u državnom odvjetništvu do donošenja rješenja o provođenju istrage i odluke o prijavi smatraju se tajnima, slijedom čega vam nismo u mogućnosti dati druge tražene informacije", odgovorili su iz županijskog državnog odvjetništva u Rijeci.



Pa ni one jesu li bliže odgovoru je li smrt pomoraca skrivila ljudska

pogreška ili tehnički kvar. Radi se u tišini!

