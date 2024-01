VIDEO Plamena buktinja progutala tvornicu koja proizvodi pancirke i kacige za Putinovu vojsku: Je li riječ o sabotaži?

Prvi požar dogodio se u pogonu za proizvodnju polimera u selu Obuhovo. Požar je zahvatio površinu od 8000 kvadratnih metara. Tvornica je navodno proizvodila materijale za proizvodnju kaciga, pancirki i posebne obuće, između ostalog.

Ruski vatrogasci gasili su požar duže od 4 sata. Na mjestu nesreće radilo je više od stotinu spasilaca. Nije poznato što je izazvalo požar tako velikih razmjera. Policija sumnja da je postrojenje možda zapaljeno. Također je moguće da je tijekom popravka došlo do kratkog spoja, piše Daily Mail.

Kasnije je ministarstvo objavilo da je veliki požar izbio u jednokatnoj administrativnoj i industrijskoj zgradi u gradu Moskvi. Požar je zahvatio površinu od 2000 kvadratnih metara, a ugasili su ga vatrogasci.

Gavary Group Polymer Factory on fire in Obukhovo, Moscow Oblast, russia.

55.836814, 38.269895

The NACP had put this company under sanctions for supplying the russian MIC. @GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/ow8IlHAepe