Horor u rodilištu: U požaru smrtno stradale četiri bebe

Četiri bebe stradale su u požaru u rodilištu u Bakuu u Azerbajdžanu samo nekoliko sati nakon rođenja. Na snimci se vidi kako su vatrogasci uletjeli u prostorije dok je unutra bjesnio plamen. Vidi se kako iznose novorođenčad iz neonatalne jedinice.

Mnoštvo se okupilo ispred zgrade u Bakuu, u Azerbajdžanu, dok je nekoliko vatrogasnih vozila pumpalo vodu pokušavajući ugasiti požar na, kako se čini, trećem katu.

Pronađeni su leševi četvero djece koja su liječena na odjelu neonatalne intenzivne njege tog centra, stoji u zajedničkom priopćenju Ureda glavnog tužitelja i Ministarstva zdravstva i medicine, javlja portal Metro.

Još tri osobe hospitalizirane su zbog trovanja dimom, no njihovo je stanje stabilno. Iz rodilišta je evakuirano ukupno 26 beba, javljaju lokalni mediji. Požar je ugašen, a pacijenti evakuirani. U tijeku je krimrinalistička istraga o uzrocima požara.

