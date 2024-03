Tragedija u Gazi: Najmanje pet osoba poginulo nakon što je na njih pala humanitarna pomoć

Najmanje petoro ljudi je poginulo u pojasu Gaze nakon što su na njih pali paketi humanitarne pomoći koji su bačeni iz aviona. Do nesreće je navodno došlo jer se zbog kvara nije otvorio padobran pa su kutije velikom brzinom pale na ljude koji su se u velikom broju okupili da bi skupili potrebnu pomoć.

Pročitajte i ovo Unosan posao Policija kreće u žešću borbu protiv krijumčara: "Novac koji se u tome okreće možda je veći od zarade od droge"

Prema prvim izvještajima, dvije osobe su poginule na licu mjesta, a tri su ondje teško ozlijeđene i kasnije preminule u bolnici.

"Ovo je tragedija koju ljudi doživljavaju u Gazi. Ne samo da su suočeni sa nedostatkom hrane i medicinskih potrepština, već su na meti izraelske vojske dok čekaju pakete hrane ili ih ubije nefunkcionalni padobran", rekao je Hanu Mahmud, dopisnik Al Jazeere iz pojasa Gaze.

Palestinian reports say at least five people were killed near Gaza City after being hit by aid packages airdropped into Gaza by countries including the United States.pic.twitter.com/u0wr3W82Ox