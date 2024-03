Ante Gotovina o vojnom roku: "To je dobro za svakog, a i nikad ne znamo što nas čeka sutra"

Umirovljeni general Ante Gotovina komentirao je najavu uvođenja vojnog roka.

"Ja mislim da treba. I to je dobro za svakog mladog čovjeka i mladu ženu koja to želi. To je prvo dobro za njih, a drugo, to je važno i za naše oružane snage jer nikad ne znamo što nas sutra čeka. Ja bih šest, 4+2", poručio je Gotovina.

"Netko tko je izabrao biti vojnik, to je karijera i to je poziv, zapravo. Svaki čovjek odlučuje za sebe o tome. I on vidi u tom pozivu svoje mjesto i svoj život", dodao je.

