Cure detalji o terorističkom napadu, jedan od uhićenih je s Balkana: Obožavatelji očajni, građani prestravljeni

Nakon terorističkih prijetnji oko nastupa Taylor Swift u Beču, organizator Barracuda odlučio je otkazati sva tri koncerta. Ukupno je prodano 190.000 ulaznica, a razočaranje među obožavateljima je golemo, po društvenim mrežama šire se razočarani komentari, prizori uplakanih lica, potpuno razočaranje.

Velika policijska operacija u srijedu ujutro u južnoj Donjoj Austriji: cijela četvrt u Ternitzu u blizini Neunkirchena bila je opkoljena, a deseci stanovnika morali su napustiti svoje kuće iz sigurnosnih razloga. Ubrzo su se pročule glasine o eksplozivu.

No policija je cijeli dan šutjela o pozadini akcije - sve do večeri kada su se u javnosti neočekivano pojavili glavni ravnatelj javne sigurnosti Franz Ruf i šef bečke policije Gerhard Pürstl. Njihova je poruka bila teška: operacija u Ternitzu bila je usmjerena protiv islamističkih osumnjičenika za terorizam za koje se govorilo da su planirali napad na koncert Taylor Swift.

Kuća 19-godišnjeg islamista u Ternitzu je pregledana. Zaplijenjeni su predmeti, uključujući i kemijske tvari. Prema informacijama Todaya, navodno je radio za jednu kemijsku tvrtku.

Za 19-godišnjaka sjevernomakedonskih korijena kaže se da se radikalizirao na internetu. Prije samo nekoliko tjedana, u srpnju, navodno se zakleo na lojalnost terorističkoj organizaciji Islamska država (IS). Susjedi su primijetili promjenu u ponašanju mladića. Odjednom je pustio punu bradu, piše Heute.

Svoje planove o terorističkoj akciji navodno je dijelio s drugim simpatizerom putem poruka. Policija je zaključila kako bi on mogao biti izveden upravo na koncertu zbog njegovih pretraga na internetu koje su otkrili nadzorom. Dotični 17-godišnjak bio je uhićen u Beču istog dana, no nije zasad poznato kako je točno bio uključen u cijeli plan. Još je navodno i treći mladić bio uključen, no on je trenutno u bijegu.

Iako je policija osigurala sve uvjete, najavljujući kako bi zvijezdu trebali čuvati i specijalci u civilu, kao i specijalne jedinice iz Wega i Cobre, organizator je ipak odlučio kako se sva tri najavljena koncerta neće održati.

Nakon otkazivanja koncerata Taylor Swift zbog mogućih planova napada, kancelar Karl Nehammer (ÖVP) opisao je situaciju oko planiranog terorističkog napada kao vrlo ozbiljnu.

"Zahvaljujući policiji i specijalnim snagama prijetnja je rano identificirana, suzbijena i spriječena je tragedija. Ali to je golemo i gorko razočarenje za navijače", rekao je kancelar na X.

"Jako mi je žao zbog svih obožavatelja koji su donijeli toliko radosti života u Beč", rekao je dogradonačelnik Beča i gradski vijećnik za obrazovanje Christoph Wiederkehr (NEOS), dodajući: "Ne biste trebali dopustiti da vas zastraše luđaci".

"Za sve ulaznice automatski će biti napravljen povrat novca u idućih deset dana. Zbog straha od terorizma nismo imali izbora nego otkazati sva tri najavljena koncerta", naveli su organizatori na društvenim mrežama.

