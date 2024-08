Trogodišnja djevojčica umrla je nakon što je u utorak zlatni retriver pao s petog kata stambene zgrade dok se s majkom šetala prometnom cestom u Mumbri u Indiji.

Šokantna snimka podijeljena na društvenim mrežama pokazuje kako pas velikom silom pada direktno na djevojčicu i oboje ostaju ležati na ulici.

Kada je majka shvatila što se dogodilo, pokušala je pomoći djevojčici, piše Daily Mail.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.