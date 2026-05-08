Sindrom koji otežava trudnoću mogao bi zapravo biti odgovoran za povećanu plodnost žena u kasnijoj dobi

Dugogodišnja praćenja žena sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) otvaraju neočekivano pitanje: kako taj poremećaj može ograničavati plodnost u mladosti, a produžavati je nakon četrdesete godine života? Kod dijela žena njegovi dugoročni biološki učinci mogu se s godinama promijeniti na neočekivane načine, pokazalo je najnovije istraživanje.

Studija objavljena u časopisu Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica upućuje na to da je PCOS, koji se u mlađoj dobi povezuje s neredovitim ciklusima mjesečnice i smanjenom plodnošću, nakon 40. godine povezan s urednijim ciklusima i produljenom plodnošću žena.

"Tijekom godina imali smo toliko žena sa PCOS-om koje su govorile kako su mislile da nikada neće moći zatrudnjeti bez potpomognute reproduktivne tehnologije, a onda su bile iznenađene jer se to dogodilo u njihovim četrdesetim godinama. Tu djecu za koju nikada nisu mislile da će ih imati zovemo 'večernjim zvijezdama'”, kaže za New Scientist Terhi Piltonen iz Sveučilišne bolnice Oulu u Finskoj, jedna od autorica navedenog istraživanja.

Piltonen i njezini kolege analizirali su podatke 1849 žena rođenih u Finskoj 1966. godine, koje su redovito praćene u sklopu kohortne studije Sjeverne Finske. U dobi od 31 godine, 380 sudionica ispunjavalo je kriterije PCOS-a, definiranog s najmanje dva obilježja: neredovite ili izostale mjesečnice, povišene razina testosterona te povišenog anti-Müllerovog hormona, koji odražava aktivnost folikula u jajnicima.

U dobi od 46 godina, samo 3 posto žena s PCOS-om ušlo je u kasnu perimenopauzu ili menopauzu, u usporedbi s 18 posto žena bez tog stanja i iste dobi. To je u skladu i s primjerice švedskim istraživanjima, koja pokazuju da menopauza kod žena s PCOS-om nastupa oko četiri godine kasnije.

Odgovor u većim zalihama janih stanica?

Autori istraživanja smatraju da žene s PCOS-om već od rođenja imaju veću zalihu jajnih stanica, što bi moglo objasniti sporije starenje reproduktivnog sustava. Kako se broj jajnih stanica s godinama smanjuje, dolazi do manjeg "zagušenja" u jajnicima, što omogućuje pravilniju ovulaciju i urednije cikluse u kasnijoj životnoj dobi.

Raniji simptomi poput neredovitih menstruacija, metaboličkih promjena, akni i pojačane dlakavosti često se smanjuju kako se hormonska ravnoteža mijenja s godinama.v

Kasnija menopauza povezana je s manjim rizicima koji proizlaze iz sniženja estrogena, uključujući gubitak koštane mase, stanjenje kože i povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti. Neka istraživanja također povezuju kasniju menopauzu i s nešto duljim životnim vijekom.

Autori studije pretpostavljaju da je PCOS mogao imati evolucijske prednosti u prošlosti, uključujući sposobnost pohrane energije, dulje razmake između trudnoća te produljenu reproduktivnu dob u uvjetima ograničenih resursa.