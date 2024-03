Partizani upali u Rusiju i žestoko napali: "Uzet ćemo našu zemlju od režima"

Najmanje dvije oružane skupine sa sjedištem u Ukrajini koje navodno čine Rusi koji se protive Kremlju tvrde da su u utorak pokrenule upad preko zapadne granice Rusije. Legija Sloboda Rusije i Sibirski bataljun objavili su na svojim Telegram stranicama da su pokrenuli napade na Rusiju iz Ukrajine, piše Reuters.

"Uzet ćemo našu zemlju od režima centimetar po centimetar", objavila je Legija slobode Rusije u svojoj objavi na Telegramu.

Objavili su i snimke navodnih žestokih borbi. Ruski partizani tvrde na svom kanalu na Telegramu kako su preuzeli kontrolu nad pograničnim mjestom Lozova Rudka u Belgorodskoj oblasti, dok se trenutno bore u Tjotkinu u Kurskoj oblasti.

Nobody's going anywhere. There's nothing else. It's okay, they'll wait for the release. ⚡️ APC destroyed. Let's keep working.upd: demilitarised APC in Tetkino village. pic.twitter.com/KwCzw56Qa0

U prošlosti su ruski dužnosnici te skupine smatrali marionetama ukrajinske vojske i američke Središnje obavještajne agencije, za koje Moskva kaže da pokušavaju potaknuti kaos u Rusiji.

Andrij Jusov, glasnogovornik ukrajinske vojne obavještajne službe, rekao je za ukrajinski kanal 24 da grupe izvode operaciju na ruskom teritoriju neovisno o Ukrajini.

Jusov je rekao da je u operaciji sudjelovala i treća grupa, Ruski dobrovoljački korpus.

Pročitajte i ovo zmajevi zubi FOTO Ukrajina diže zid smrti od 1000 kilometara: "Ovako ćemo zaustaviti Putinovu vojsku"

Čini se da se post legije odnosio na predstojeće ruske izbore koji će se održati ovog vikenda.

"Ljudi će glasati za koga žele, a ne za koga moraju. Rusi će živjeti slobodno", rekla je skupina.

Good morning from the Russian-Ukrainian border.



Like all our fellow citizens, in the Legion we dream of a Russia freed from Putin's dictatorship. But we don't just dream: we work hard to realise those dreams.We will take back our land centimetre by centimetre from the regime.… pic.twitter.com/Qj8SjBaxrU