Čelnik Ruskog dobrovoljačkog korpusa kaže da će grupa partizana opet napasti teritorij Rusije. Ruska sigurnosna služba (FSB) navodno je pak uhitila dvojicu ukrajinskih sabotera. Služba tvrdi da su planirali dići u zrak stupove nuklearnih elektrana u Rusiji.

Skupina koja tvrdi da stoji iza nedavnog napada u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod rekla je da će u budućnosti pokrenuti nove napade na ruski teritorij.

Denis Kapustin, koji sebe naziva zapovjednikom Ruskog dobrovoljačkog korpusa, razgovarao je s novinarima na ukrajinskoj strani granice s Rusijom dan nakon što je Moskva rekla da je odbila napad na regiju Belgorod.

Dvije skupine koje djeluju u Ukrajini, Ruski dobrovoljački korpus i Legija Sloboda Rusije, preuzele su odgovornost.

"Mislim da ćete nas opet vidjeti s te strane. Ne mogu otkriti što će se dogoditi. Granica je prilično duga. Ipak, opet će postojati mjesto gdje će se stvari zakuhati", rekao je Kapustin.

Rekao je da su njegovi borci protiv Putina držali velik dio ruskog teritorija: "Mi se borimo za slobodu, borimo se protiv nepravde, dakle, borimo se protiv torture, borimo se protiv užasne policijske brutalnosti."

Ruska sigurnosna služba (FSB) navodno je uhitila dvojicu ukrajinskih sabotera. Služba tvrdi da su planirali dići u zrak stupove nuklearnih elektrana u Rusiji, izvijestila je ruska novinska agencija RIA Novosti, a prenosi Sky News.

Britansko ministarstvo obrane objavilo je pak kako su proruski akteri vjerojatno daljinski lažirali podatke o praćenju plovila kako bi stvorili ruski proratni simbol Z na Crnom moru.

U svom dnevnom ažuriranju navodi da su 14. svibnja podaci o rutama komercijalnih brodova lažirani kako bi se stvorio dojam 65 km dugog ruskog simbola Z na Crnom moru.

Pokazala je to analiza Geollecta, tvrtke koja je proučila podatke sustava automatske identifikacije (AIS), koji se koriste za praćenje plovila. Tragovi upućuju na brzinu plovila do 102 čvora (188 km/h), što dalje sugerira da su lažni.

Navode da su proruski akteri vjerojatno izveli taj manevar zbog dugoočekivane protuofenzive Kijeva.

[1/4] Analysis by Geollect indicates that since 14 May 2023, commercial vessels’ Automatic Identification System (AIS) data has been remotely spoofed to create the impression of a 65km long Russian pro-war Z symbol on the Black Sea, visible on open source tracking software. pic.twitter.com/aHUi5kqI6c