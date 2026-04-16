Papa Lav žestoko po svjetskim liderima: "Svijet razara šačica tirana!"

Papa Lav XIV. snažno je kritizirao političke lidere tijekom govora u Kamerunu gdje je u službenom posjetu.
"Svijet danas razara šačica tirana", poručio je papa te oštro kritizirao političke lidere koji, kako je rekao, milijarde ulažu u ratove umjesto u mir.
Papa, prvi poglavar Katoličke crkve iz Sjedinjenih Američkih Država, iznio je neuobičajeno izravne poruke u četvrtak, nedugo nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump ponovno napao na društvenim mrežama.
Govoreći u Bamendi, najvećem gradu u engleskom govornom području Kameruna, papa je upozorio na opasnost zloupotrebe religije za opravdavanje sukoba te pozvao na "odlučnu promjenu smjera".
U regiji koja je već gotovo desetljeće pogođena separatističkim nasiljem, u kojem su poginule tisuće ljudi, Papa je osudio, kako je rekao, "beskonačni ciklus destabilizacije i smrti".
Posjetio je, kako ga je opisao, "krvlju natopljeni" dio zemlje, gdje sukobi između vladinih snaga i pobunjenika i dalje traju.
"Onima koji vam oduzimaju prirodna bogatstva, velik dio profita završava u oružju, čime se nastavlja začarani krug nasilja i smrti”, rekao je Papa tijekom govora u katedrali u Bamendi.
Njegove poruke dolaze u trenutku pojačanih globalnih napetosti, a mnogi analitičari ističu kako ovako izravna retorika pape predstavlja rijedak, ali snažan apel svjetskim liderima na prekid sukoba i okretanje dijalogu.