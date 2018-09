Papa Franjo je rekao da su "šutnja" i "molitva" jedini odgovor ljudima koji siju podjele i izazivaju sablazan u Katoličkoj crkvi.

Komentar dolazi u ponedjeljak dok se Papa sučeljava s optužbama i pozivima nadbiskupa Carla Marije Vigana na ostavku zbog navodnog prikrivanja kardinala spolnog zlostavljača.

"S ljudima kojima nedostaje dobre volje, koji jedino žele skandal, podjele i uništavanje, čak i u obitelji: šutnja. I molitva", rekao je Sveti Otac.

Papa je neizravni odgovor dao u homiliji na misi koju je služio u svojoj vatikanskoj rezidenciji a prenijela ju je službena mrežna stranica Vatican News.

Vigano, bivši apostolski nuncij u Sjedinjenim Državama rekao je prošli mjesec da je papa Franjo opozvao kaznu koju je njegov prethodnik Benedikt XVI. navodno bio odredio kardinalu Theodoreu McCarricku.

McCarricku, bivšem washingtonskomi biskupu koji je pod istragom zbog niza zlostavljanja mladih svećenika i bogoslova, rečeno je da se povuče iz javnog života 2009. - 10., tvrdi Vigano.

No nema dokaza da je McCarricku naređeno da to učini ni da je Papa to opozvao. Neki komentatori su povezali Viganove optužbe sa žestokim napadima konzervativaca na Papu i na njegove reforme.

Kada su prošlog mjeseca izravno upitali Papu o Viganu, rekao je da neće "nijednu riječ reći o tome" i pozvao je novinare da "sami donesu zaključak" o nadbiskupovim optužbama. (Hina)