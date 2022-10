Papa Franjo požalio se da čak svećenici i časne sestre gledaju pornografiju. Na susretu sa sjemeništarcima koji je održan u ponedjeljak, ali čije je detalje Vatikan sada objavio, papa je upozorio da iz pornografije dolazi vrag i pozvao na oprez.

Papa Franjo kazao je da čisto srce, ono koje prima Isusa svaki dan, ne može primiti te pornografske informacije te dodao: "Ako to možeš izbrisati s mobitela, izbriši, da ne budeš u iskušenju. A ako ne možeš izbrisati, dobro se brani da ne ulaziš u to. Kažem vam, to je nešto što slabi dušu. To slabi dušu."

Poručio je i da odatle ulazi vrag koji slabi svećeničko srce.

"Oprostite ako se spuštam na ove detalje o pornografiji, ali postoji jedna stvarnost: stvarnost koja se odnosi i na svećenike, sjemeništarce, časne sestre, posvećene duše", zaključio je.

