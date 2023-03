Zrakoplov Lufthanse koji je letio iz SAD-a za Njemačku hitno je sletio u Washington nakon što ga je pogodila snažna turbulencija. Sedmero ljudi je ozlijeđeno od udaraca te su prevezeni u bolnicu. Među putnicima je bio i glumac Matthew McConaughey.

Lufthansin let 469 iz američkog Austina za Frankfurt u Njemačkoj bio je zahvaćen jakim turbulencijama koje čak ni iskusni piloti nisu uspjeli izbjeći. Zbog jakih udara vjetra zrakoplov je prisilno sletio u zračnu luku Dulles u Virginiji.

Već 90 minuta nakon polijetanja došlo je snažnih turbulencija. Stvari su počele padati po unutrašnjosti zrakoplova, hrana je letjela, a putnici su snažno poskakivali na sjedištima i lupali glavom u spremišta za prtljagu, zbog čega ih je sedam ozlijeđeno te su zatražili liječničku pomoć čim je zrakoplov sletio.

Drama na nebu iznad Hrvatske: Zrakoplov naglo promijenio smjer, pilot poslao signal za hitnu situaciju

U zrakoplovu su bila 172 putnika i 12 članova posade, uključujući glumca Matthewa McConaugheya i njegovu suprugu, javio je CBS News.

Jedan od putnika Georgiy Nazaruk rekao je kako je mislio da će umrijeti. "Svi su utihnuli, sve je bilo razbacano posvuda, puno hrane razbacano, stvarno je bilo divlje", rekao je Nazaruk.

Studentica Samantha Pinto prisjetila se zastrašujuće scene u kojoj je beba izletjela iz nosiljke i majke koja pruža ruke kako bi je zgrabila u zraku. "Ljudi su molili i plakali dok su se držali jedni za druge, pripremajući se za ono što bi moglo uslijediti. Ozbiljno sam mislila da ćemo umrijeti."

Okončana drama na nebu: Ministarstvo obrane objavilo zbog čega su dignuti borbeni avioni

Jedan od putnika rekao je kako su oni koji nisu bili vezani sigurnosnim pojasovima padali uokolo, na sjedalu ispred njega netko je bio teško ozlijeđen, krv je bila poprskana po sjedalu, a iz aviona su ga izvezli u invalidskim kolicima, rekao je za Washington post.

Među putnicima je bio i slavni glumac Matthew McConaughey sa suprugom Camilom, koja je na Instagramu podijelila je video iz kabine s razbacanom hranom: "Sinoć je na letu zrakoplov pao gotovo 4000 stopa, sedmero ljudi otišlo je u bolnicu, sve je letjelo na sve strane", napisala je.

Nakon incidenta oglasili su se i iz Lufthanse. "Bila je to zračna turbulencija koja se može dogoditi bez vidljivih vremenskih pojava ili prethodnog upozorenja", kazao je glasnogovornik Lufthanse. "Obučene stjuardese pružile su prvu pomoć ozlijeđenim putnicima u zrakoplovu. Budući da su sigurnost i dobrobit putnika i članova posade uvijek na prvom mjestu, posada je nakon prolaska kroz turbulencije odlučila prinudno sletjeti."

Kroz snažne turbulencije tog je dana prošlo još nekoliko zrakoplova. Let na liniji Frankfurt - Mauricijus također je bio izložen jakim turbulencijama koje su dobro preplašile putnike. Zrakoplov je naišao na turbulenciju oko dva sata prije dolaska, a lakše je ozlijeđeno 20 putnika i članova posade na letu Condor DE2314.

