Prema lokalnim izvješćima, bespilotna letjelica ruske proizvodnje srušila se na sjeveru Rumunjske. To je drugi takav incident u nekoliko dana na području NATO-a.

Rumunjsko javno tužiteljstvo pokrenulo je istragu nakon otkrića "bespilotne letjelice" u sjevernoj četvrti Bistrita-Nassau. Srušeni uređaj je očito dron ruske proizvodnje, javlja agencija AP.

Prema portalu Defense Romania, koji tvrdi da je procijenio slike olupine i izvještaje regionalnih medija,avodno je riječ o izviđačkom dronu Orlan 10. To je višenamjenska bespilotna letjelica srednjeg dometa (UAV) koju je razvila ruska tvrtka Special Technology Center (STC) za rusku vojsku.

Policija u Bistrici priopćila je kako je mladić pronašao dron u polju u blizini svoje kuće. Budući da letjelica očito nije imala nikakve oznake, "podrijetlo zrakoplova nije se moglo razjasniti, a nije se mogao identificirati ni njegov vlasnik", navodi Županijsko tužiteljstvo u Cluju.

Plenković otklonio nedoumice: "Točno je, na toj letjelici je bio eksploziv, neka vrsta bombe"

"Ne gledajte gore, a ni dolje!": Potpuni komunikacijski promašaj o padu letjelice na Zagreb

Little more informations, Orlan 10 was found in Romanian municipality of Dumitra, just over 100 kilometers south of Ukrainian border. pic.twitter.com/7Swoa7m7XP