Osoba zaslužna za veliko curenje američkih vojnih podataka radila je u vojnoj bazi i tajne je podatke objavila u internetskoj sobi za chat.

Nova istraga pozadine curenja tajnih američkih podataka – uključujući i one o ratu u Ukrajini – otkrila je prve informacije o osobi koja je te podatke objavila.

Navodno se radi o mladom muškarcu koji voli oružje i koji je na kanalu na Discordu – društvenom mediju za komunikaciju koji je popularan među obožavateljima videoigara – vojne podatke dijelio s dvadesetak ljudi koji također vole razgovarati o oružju i vojnoj opremi.

Mladić, koji se predstavljao pod imenom "OG", na Discordu je krajem prošle godine počeo objavljivati poruke u kojima je koristio vojni žargon, pokazala je istraga Wahington Posta.

U narednim je mjesecima objavio transkripte tajnih dokumenata. Post je o tome razgovarao s prijateljem OG-ja, koji je rekao da vlastima neće otkriti ni njegov identitet ni lokaciju.

Američki istražitelji traže krivca za dijeljenje osjetljivih informacija: Kako su procurili tajni dokumenti?

OG-jev prijatelj s Discorda ispričao je da su objavljeni doslovni transkripti tajnih podataka kojima je OG imao pristup na svom poslu u vojnoj bazi. Tvrdio je da je dio svakog dana provodio u dijelu baze u kojem su zabranjeni mobiteli i drugi slični uređaji kojima bi se tajni dokumenti mogli fotografirati, skenirati ili isprintati.

Glasnogovornik Discorda rekao je CNN-u da će kompanija surađivati s vlastima u istrazi, ali nije htio otkriti njezine detalje.

"Htio je da budemo informirani", za Post je rekao jedan od članova tog kanala te dodao: "Čini se da je OG mislio da će njegovo insajdersko znanje drugima pružiti zaštitu od kaotičnog svijeta koji ih okružuje."

Plenković: "Pobjeda Ukrajine odvratila bi Rusiju od daljnje osvajačke politike"

Član grupe također je rekao da OG nije bio neprijateljski nastrojen prema vladi SAD-a i inzistirao je da ne radi u ime interesa bilo koje zemlje.

"On nije ruski operativac, ali on nije ni ukrajinski operativac", ustvrdio je i dodao: "On je u formi. On je jak. On je naoružan. On je obučen. Otprilike sve što možete očekivati u nekakvom ludom filmu."

Kanal na kojem se sve to događalo nestao je prošlog tjedna nakon što su američki mediji objavili da je došlo do curenja podataka. Neki su dokumenti kasnije objavljeni na drugim kanalima, a neki su korisnici mislili da su lažni jer nisu mogli vjerovati da bi ih se itko usudio objaviti ih na internetu.