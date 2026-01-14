Otišao je u lov i više se nikad nije vratio: Kostur koji je isplivao na obalu prije 20 godina identificiran kao nestali gradonačelnik

Posmrtni ostaci koji su prije gotovo dva desetljeća isplivali na obalu u američkoj saveznoj državi Washington, konačno su identificirani kao Clarence Edwin Asher, bivši gradonačelnik mjesta Fossil, koji je nestao 2006. godine nakon odlaska u lov na rakove.

Identitet je potvrđen naprednim DNK testiranjem, čime je okončan jedan od dugotrajnih neriješenih slučajeva na području pacifičkog sjeverozapada Sjedinjenih Američkih Država.

Clarence Edwin Asher nestao je 5. rujna 2006. godine, kada je oko 10 sati ujutro isplovio svojim brodom u lov na rakove u zaljevu Tillamook u saveznoj državi Oregon. Nakon što se do 15 sati nije pojavio, njegova supruga prijavila je nestanak policiji Oregona.

Američka obalna straža odmah je pokrenula opsežnu potragu za tada 72-godišnjim Asherom, koji je prije umirovljenja radio kao tehničar u telefonskoj kompaniji Fossil, a ujedno je bio i bivši gradonačelnik tog mjesta. U potragu su bila uključena dva pomoćna čamca, motorni spasilački čamac, manji brod i više helikoptera, javlja Unilad.

Asherov brod pronađen je otprilike 800 metara od marine Garibaldi. Na brodu su se nalazili živi rakovi, a pronađene su i dvije od tri Asherove plutače. Prsluk za spašavanje, međutim, nije pronađen. Njegova supruga izjavila je da ga Asher inače nije nosio te da nije znao plivati.

Sumnjalo se da je pao u more, no nakon dodatnih 11 sati bez rezultata, Obalna straža je sljedećeg poslijepodneva obustavila potragu. Smatralo se da se Asher utopio, a komemoracija u njegovu čast održana je 14. listopada 2006. godine.

U studenome iste godine, ostaci su isplivali na obalu plaže u selu Taholah, na Indijanskom rezervatu Quinault u okrugu Grays Harbor. Uredi šerifa i mrtvozornika okruga Grays Harbor utvrdili su da ostaci pripadaju odraslom muškarcu u dobi između 20 i 60 godina, visine oko 175 centimetara i težine između 77 i 82 kilograma.

Budući da identitet nije mogao biti utvrđen, slučaj je godinama ostao neriješen.

Prošle su godine forenzički dokazi poslani tvrtki Othram u The Woodlandsu u Teksasu. Znanstvenici su primijenili napredno DNK testiranje, poznato kao sekvenciranje genoma forenzičke razine, te izradili sveobuhvatan DNK profil.

Profil je potom analiziran uz pomoć genetičke genealogije, što je dovelo do dodatne istrage i konačne potvrde da posmrtni ostaci pripadaju Clarenceu Asheru.