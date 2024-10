Silovatelj i pedofil osumnjičen za otmicu Maddie McCann uskoro bi mogao na slobodu: "Osjetila sam voćni miris, znala sam što će se dogoditi"

Christiana Brücknera (47) njemačka je policija 2020. imenovala glavnim osumnjičenikom za nestanak djevojčice Madeleine McCann, ali otada nije podignuta nijedna optužnica.

Međutim, optužen je za tri silovanja i dva slučaja seksualnog zlostavljanja djece između 2000. i 2017. u Portugalu, u blizini odmarališta Praia da Luz, odakle je Madeleine nestala dok je bila na odmoru s roditeljima Kate i Gerryjem McCannom. Trogodišnja Madeleine nestala je iz obiteljskog apartmana u Praia da Luzu u portugalskoj regiji Algarve u svibnju 2007. dok su njezini roditelji večerali u obližnjem tapas-baru. Unatoč velikoj međunarodnoj potjeri i globalnoj medijskoj pozornosti, djevojčici nije pronađen nikakav trag, ali se istraga nastavila.

U svojim jučerašnjim završnim riječima na sudu u Braunschweigu Brücknerov glavni odvjetnik Friedrich Fuelscher rekao je da se osuđenom silovatelju i pedofilu Brückneru sudi samo zbog njegove povezanosti s Madeleineinim međunarodno poznatim slučajem. Sud se složio s Fuelscherovim argumentom te zaključio da njegov klijent nije kriv po svim točkama optužnice, piše Daily Mail.

Presuda bi mogla imati razorne posljedice za njemačke tužitelje, koji Madeleinein nestanak žele pripisati Brückneru. Tvrde da imaju konkretne dokaze da je umrla, ali zasad nisu otkrili nikakve detalje. To također znači da će osumnjičenik uskoro biti pušten iz zatvora.

Brückner služi kaznu za silovanje do rujna 2025., rekao je Christian Wolters, glasnogovornik tužiteljstva, iako je Fuelscher rekao da bi optuženik mogao biti slobodan već na proljeće. Tužitelji bi mogli zatražiti da Brückner ostane u pritvoru iz predostrožnosti kako bi dobili još vremena da prikupe više dokaza u slučaju Madeleine, ali upitno je hoće li taj zahtjev biti odobren.

Na suđenju koje je danas završilo Brückner je optužen za silovanje triju žena, od kojih je jedna, irska turistička vodičica Hazel Behan (40), tijekom suđenja ispričala svoje potresno iskustvo.

Behan je rekla da se vratila u stan u Praia da Roche u Portugalu u lipnju 2004. nakon svađe sa svojim tadašnjim dečkom, kada je imala samo 20 godina. Legla je u krevet potpuno odjevena i zaspala, a nekoliko trenutaka kasnije probudila se kada je čula da je netko zove. Mislila je da je u sobi dečko, ali se sjetila da on nema ključ. Vidjela je čovjeka potpuno odjevenog u crno. Stajao je s nožem.

"Bojala sam se kao nikad u životu i osjećala sam kao da mi je sva krv u tijelu otišla u noge. Prvo što je učinio bilo je da mi stavi koljeno na leđa i ruku preko usta. Povukao me za glavu i rekao na engleskom 'Nemoj vikati ili ću te ubiti', pa zato nisam. Sve je bilo vrlo brzo. Povukao mi je glavu unatrag i rekao na engleskom 'Ne gledaj me', a zatim sam osjetila voćni miris. Znala sam da su to kondomi, pa sam znala da će se to dogoditi", ispričala je Behan.

Ali odvjetnik Fuelscher u svom je završnom govoru rekao da njegov klijent nije kriv za napad. Obrana, dodao je, ne sumnja da je Hazel Behan silovana, ali se ne može nesumnjivo utvrditi da je okrivljenik taj koji je počinio kazneno djelo.

Odvjetnik je u obrani svog klijenta istaknuo kako je Behan rekla da je njezin napadač bio ljevoruk, a da je Brückner dešnjak, dok je njemački naglasak koji je žrtva spomenula nazvao nagađanjem. Prema njemu, ne odgovara ni opis visine napadača, a Brückner nema ni ožiljak, madež ili tetovažu na gornjem dijelu bedra, što je žrtva navela.

Dvojica svjedoka, bivši partneri u zločinu osumnjičenika, a koji su ključni i za slučaj Madeleineina nestanka, Helge Busching i Manfred Seyferth, tvrdili su da su u Brücknerovoj kući u Portugalu pronašli video na kojem se vidi kako maskiran siluje dvije žene. No isječak nikada nije otkriven, a odvjetnici obrane sumnjaju u njegovo postojanje.

Busching je također tvrdio da mu je Brückner na festivalu u Španjolskoj godinu dana nakon što je Madeleine nestala rekao da je "čudno što nije vrištala", za što istražitelji također tvrde da je ključno za slučaj.

Friedrich Fuelscher prikazao je Buschinga i Seyfertha kao nevjerodostojne svjedoke i rekao da je njihov jedini cilj bio strpati njegova klijenta u zatvor, pa čak i lažima. Busching i Seyferth svjedočili su protiv Brücknera i na suđenju 2019., na kojem mu je dosuđena zatvorska kazna, ali je Fuelscher rekao da je njihovo svjedočenje sada puno kontradiktornosti. Istaknuo je kako svjedoci za koje su rekli da su vidjeli snimku silovanja poriču da su je ikada vidjeli, a Fuelscher je rekao da je Buschingov cilj bio isključivo profitirati od višemilijunske nagrade u slučaju Madeleine.

