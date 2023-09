Što to oni rade? Zbog ovog poteza osiguranja Kim Jog Una užarile se drušvene mreže

Osiguranje Kim Jong Una nekoliko je minuta dezinficiralo stolicu na ruskom summitu na kojoj je trebao sjediti sjevernokorejski vođa za vrijeme sastanka s Vladimirom Putinom.

Pojavila se snimka na kojoj se vidi kako muškarac u bijelim rukavicama prska i briše crnu stolicu.

Osiguranje je posao shvatilo ozbiljno te su detaljno očistili svaki dio stolice dok su tjelohranitelji Kremlja promatrali.

Russia🚨 North Korean dictator Kim Jong Un's chair was reportedly thoroughly examined and tested for radiation by his security officials ahead of talks with Vladimir Putin. pic.twitter.com/DFAGe6TzrC