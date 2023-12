Orban osuo paljbu zbog krucijalnog poteza EU vezanog za Ukrajinu: "To je loša odluka..."

Mađarska smatra da novac EU-a za Ukrajinu ne smije biti uzet iz proračuna EU-a i da bi trebalo odrediti "razuman" vremenski rok za bilo kakvo financiranje Ukrajine, rekao je u četvrtak mađarski premijer Viktor Orban.

"Uvjeren sam da je dati Ukrajini 50 milijardi eura iz proračuna EU-a kroz pet godina... loša odluka", rekao je Orban na konferenciji za novinare.

Sve države članice EU-a osim Mađarske dogovorile su se prošli tjedan da će otvoriti pristupne pregovore s Ukrajinom unatoč ruskoj invaziji, donijevši odluku dok je Orban nakratko napustio dvoranu u kojoj se održavao samit. Orban je potvrdio da je njemački kancelar Olaf Scholz predložio takvo rješenje.

Pročitajte i ovo "Neka cijeli svijet vidi" Vučić: "Dogodilo se najbrutalnije miješanje važne zemlje naše u izbore"; Jako mu zasmetala i jedna stvar iz Hrvatske

No europski čelnici nisu mogli prevladati Orbanov otpor prilikom revizije EU proračuna kako bi se 50 milijardi eura odredilo za Kijev i osiguralo više novca za druge zadaće kao što je upravljanje migracijama. O tom bi se pitanju trebalo ponovno raspravljati na izvanrednom samitu 1. veljače.

"Oni žele dati novac Ukrajini iz EU proračuna, Mađarska želi dati ga izvan okvira EU proračuna. Imaju mogućnost - ako mi na to ne pristanemo - riješiti to izvan proračuna, ali nemaju opciju riješiti to iz proračuna EU-a bez mađarskog pristanka", rekao je Orban.

"Imaju mogućnost, 26 država članica, riješiti to zajedničkim zajmom izvan proračuna", rekao je.

Pročitajte i ovo Sjećate li se njega? Bio je senzacija izbora 2005., a sad radnicima dijeli 1000 eura božićnice i šalje ih na odmor u Las Vegas, Floridu...

EU je suspendirao velik dio novca namijenjen Mađarskoj zbog narušavanja demokratskog sustava provjera i ravnoteža u toj zemlji. EU je prošli tjedan deblokirao dio tog novca jer je Budimpešta provela reformu pravosuđa, ali zamrznuto je još oko 20 milijardi eura.

Organ je u četvrtak rekao da Mađarska ne želi povezivati pitanje suspendiranih europskih sredstava za Budimpeštu zbog vladavine prava s financiranjem Ukrajine.

"Ne želimo povezivati financijsku pomoć za Ukrajinu s mađarskim financijskim pitanjima... to bi također prekršilo europsko načelo lojalne suradnje", rekao je Orban.