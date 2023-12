Vučić objavio: "Pripremamo važno pismo o najbrutalnijem miješanju važne zemlje u izbore u Srbiji"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vlada priprema "važno pismo" o utjecaju jedne važne zemlje i njezinu miješanju u izborni proces u nama susjednoj zemlji na, kako je rekao, najbrutalniji način dosad.

"Vjerujem da će za desetak dana to biti završeno, a onda prije pravoslavnog Božića moći ćemo to poslati u cijeli svijet da vidimo kako se to miješanje provodi u procesu koji treba suvereno pripadati neovisnoj državi", istaknuo je Vučić, piše Nova.rs.

"Kada je riječ o gradskim izborima, vjerojatno ćemo, ukoliko lista Branimira Nestorovića ne podrži nikoga, ponovno ići na glasanje, dok će parlament vrlo brzo biti konstituiran“, naglasio je Vučić. Istaknuo je da su izbori u nedjelju bili do sada najčistiji i najpošteniji i da nikada nije dobio više čestitki iz inozemstva. Opoziciji je poručio da se uozbilji i pripremi za važne lokalne izbore na proljeće.

"Svi znate da pričaju gluposti, ni na jednom zapisniku u Beogradu nemaju primjedbe zato što su očekivali pobjedu. Gdje je nestalo onih 40.000 glasača iz RS, na kraju ih nije bilo ni 6.000, kao u vrijeme kad su im oni dali dvojno državljanstvo i mogućnost da glasaju“, rekao je Vučić.

Prethodno, ministarstvo vanjskih poslova Njemačke oglasilo se s porukom kako nešto sa srpskim izborima nije kako treba. Istaknulo je da ono što je viđeno tijekom izbornog dana nije prihvatljivo za zemlju koja ima status kandidata za članstvo u EU.

"Srbija je glasala, ali OESS i ODIHR izvješćuju o zlouporabi javnih resursa, zastrašivanju birača i slučajevima kupnje glasova. To je neprihvatljivo za zemlju sa statusom kandidata za članstvo u EU”, objavilo je njemačko ministarstvo na društvenoj mreži X.

Stefan Senach, šef delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja je promatrala izbore u Srbiji, rekao je da je istina u Srbiji pomalo šokantna, da izbori nisu bili pošteni, da su glasovi bili izmanipulirani i da je to problem za zemlju koja želi ići demokratskim putem.