Mađarski premijer Viktor Orban, prema medijskim izvješćima koji se pozivaju na neimenovane izvore, trebao bi u petak otputovati u Moskvu na susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Vijest o Orbanovu putu u Moskvu prvi je na društvenoj mreži X objavio mađarski istraživački novinar Szabolcs Panyi, koji se poziva na zapadne diplomatske izvore. Orban je prije dva dana posjetio Ukrajinu gdje se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Predstavnici mađarske vlade u četvrtak nisu službeno potvrdili tu vijest.

I prije nego što je vijest službeno potvrđena, reagirao je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

"Rotirajuće predsjedništvo nema mandat surađivati s Rusijom u ime EU-a. Europsko vijeće je jasno: Rusija je agresor, Ukrajina je žrtva. Nikakve rasprave o Ukrajini ne mogu se održati bez Ukrajine”, poručio je Michel na platformi X.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.



The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.