Rusi Kijev i Herson zasuli dronovima: Ima ozlijeđenih, među njima i djeca

"Tijekom večerašnjeg bombardiranja Hersona od strane ruskih okupatora devetero ljudi je ozlijeđeno, uključujući četvero djece" u dobi od dvije do trinaest godina, objavio je na Telegramu gradonačelnik grada Roman Mročko.

Close your eyes and listen. This is what Russians are doing to Kherson tonight. How does anyone justify this? pic.twitter.com/1pUom9P6vu