Vodeći institut za rat upozorio: "Putin želi proširiti rat, priprema teren za sukob protiv NATO-a"

U intervjuu koji je u nedjelju dao za rusku državnu televiziju Rossiya 1, smatra ISW, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušao je demantirati upozorenje Joea Bidena da će Rusija napasti članicu NATO-a ako pobijedi u ratu u Ukrajini.

No Putin je, komentirajući to upozorenje, optužio države NATO-a da su kreirale sukob između Finske i Rusije te Finsku doslovno uvukle u savez.

Pročitajte i ovo Na kongresu vladajuće stranke Putin održao prvi govor nakon objave kandidature za predsjednika: "Rusija će biti samodostatna sila ili je neće biti"

"Putin je izjavio da će s Finskom biti problema i da je ulazak te zemlje u NATO potaknuo ruske dužnosnike da počnu formirati Lenjingradski vojni okrug i koncentriraju vojne jedinice na sjeverozapadu Rusije", objasnili su u priopćenju.

Dodaju kako su to potezi koji pokazuju dugoročno restrukturiranje u smjeru povećanih napora koji bi trebali Rusiju pripremiti na potencijalni budući širi sukob protiv NATO-a.

Pročitajte i ovo Russia Today Preokret nakon Putinove presice: Ruska televizija počinje emitirati u hrvatskom susjedstvu - "Naći ćemo vas, draga"

"Zapadni vojni okrug odgovoran je za rusku granicu uz NATO članice Litvu, Latviju i Estoniju, ali i Finsku, no pažnja tamošnjih vojnih dužnosnika uglavnom je posvećena sukobu u Ukrajini, koja je pretrpjela znatne gubitke. Lenjingradski vojni okrug, koji će pod kontrolom imati područja uz granicu s Finskom, Švedskom i Arktikom, ukazuje na to da Putin to područje vidi kao mjesto za vojni odgovor na probleme s trenutačnim i budućim NATO članicama u Skandinaviji", stoji u analizi Instituta za istraživanje rata, prenosi Sky News.