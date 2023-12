VIDEO U razornim noćnim napadima Rusije na Kijev deseci ozlijeđenih: Oštećena i dječja bolnica

Niz snažnih eksplozija začulo se u Kijevu u srijedu oko 1 sat ujutro, a prema izvješćima ozlijeđeni su deseci osoba. Među ranjenima su i djeca, a oštećena je i dječja bolnica.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napisao je na Telegramu da su u ruskom napadu razbijeni prozori na dječjoj bolnici, ali, da prema prvim izveštajima, nije bilo žrtava.

Russia attacks the Ukrainian capital with drones & missiles almost daily



This won’t improve if military support to UA is diminished. In fact, what’ll follow is drones & missiles on capitals of NATO nations



People in Kyiv didn’t it would be them eitherpic.twitter.com/DiTbErnSyn