VIDEO Oluja poharala popularnu destinaciju: Avioni u vodi, automobile nose bujice, a kaos tek stiže

Zračna luka u španjolskom gradu Palma de Mallorca obustavila je sve letove zbog velike kišne oluje koja je poplavila otok Mallorcu na kojemu se nalazi. Fotografije iz zračne luke otkrivaju razmjere kaosa koji je uzrokovala velika količina padalina. Jedan od videa prikazuje zaposlenika zračne luke koji roni kako bi pokazao koliko je voda duboka. Na drugim videima koji se šire društvenim mrežama vidi se da prokišnjava strop iznad trgovina u zračnoj luci.

Loše vrijeme omelo je odmor pobjednika Race Across the World Alfieja Wattsa, koji se požalio na svom Instagramu, piše Daily Mail. Napisao je da ga je na otoku dočekao poplavljeni aerodrom i da je terminal također bio poplavljen.

Kašnjenja i otkazivanja odlazaka i dolazaka predviđena su do večeri, a putnici iz zrakoplova koji su uspjeli sletjeti prije obustave, ostali su na pisti zarobljeni u zrakoplovima. Određeni broj letova je preusmjeren.

"Od više od 900 letova planiranih za danas, 100 ih je preusmjereno ili otkazano. Rad zračne luke bio je obustavljen oko dva sata. 'Tijekom tog vremena niti jedan let nije krenuo niti sletio u zračnu luku Palma de Mallorca", rekao je glasnogovornik zračne luke i dodao kako se šteta još ne može procijeniti.

"Prema meteorološkoj agenciji Aemet, u jednom satu palo je 45 litara kiše, a u trenutcima je padalo i do 90 litara, što je uzrokovalo poplave i na nekim ulazima u zračnu luku i u zgradi terminala", priopćili su iz zračne luke.

