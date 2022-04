Rusko naoružanje, uključujući raketne sustave, navodno je viđeno kako se kreće prema granici s Finskom. I to, tvrde strani mediji, svega nekoliko sati nakon što je Kremlj upozorio susjeda sa sjevera da ne ulazi u NATO.

Svjetski mediji prenose videosnimku objavljenu na Twitteru, čija autentičnost nije potvrđena, a koja prikazuje dva ruska raketna sustava zemaljske obrane kako se kreću cestom na ruskoj strani granice koja vodi do Helsinkija.

Švedska ministrica o prijetnjama Rusije: "Sigurnosno stanje drastično se promijenilo"

Smatra se da su raketni sustavi, koji su viđeni kako prolaze pored znaka za finsku prijestolnicu, mobilni obalni obrambeni sustav K-300P Bastion-P.

