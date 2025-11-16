Oko 30 ljudi poginulo je u rudniku bakra u Kongu: Sve je započelo pucnjavom vojske

Oko 30 ljudi poginulo je u subotu u poluindustrijskom rudniku bakra na jugoistoku Konga, priopćila je tamošnja agencija za obrtničko rudarstvo.

No, neslužbeno se govori da je broj stradalih još veći te da je poginulo 49 rudara, dok je 20 osoba prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju. Tragedija se dogodila u rudniku Kalando u pokrajini Lualaba.

Obrtničko rudarstvo u Kongu zapošljava između 1,5 i 2 milijuna ljudi, a neizravno uzdržava više od 10 milijuna stanovnika. Unatoč njegovoj važnosti za lokalno gospodarstvo, sektor je poznat po izrazito lošim sigurnosnim uvjetima i čestim smrtnim nesrećama.

Do urušavanja je došlo nakon panike koju je navodno izazvala pucnjava vojnog osoblja zaduženog za osiguranje rudnika. U panici koja je nastala, rudari su se počeli naguravati i padati jedni preko drugih, što je dovelo do velikog broja ozlijeđenih i mrtvih, stoji u službenoj izjavi.

Inicijativa za zaštitu ljudskih prava pozvala je na neovisnu istragu o ulozi vojske u ovoj tragediji, ističući da postoje izvješća o sukobima između rudara i pripadnika vojske na terenu. Vojni glasnogovornik zasad nije komentirao incident, piše Reuters.

Nesreće u ovakvim neformalnim rudnicima nažalost su česte, jer se na mnogim lokacijama kopa duboko pod zemljom bez adekvatne opreme ili nadzora. Svake godine život izgubi na desetke rudara koji rade u opasnim i nereguliranim uvjetima.