Oko 30 ljudi poginulo je u rudniku bakra u Kongu: Sve je započelo pucnjavom vojske

No, neslužbeno se govori da je broj stradalih još veći te da je poginulo 49 rudara, dok je 20 osoba prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju. Tragedija se dogodila u rudniku Kalando u pokrajini Lualaba.
Obrtničko rudarstvo u Kongu zapošljava između 1,5 i 2 milijuna ljudi, a neizravno uzdržava više od 10 milijuna stanovnika. Unatoč njegovoj važnosti za lokalno gospodarstvo, sektor je poznat po izrazito lošim sigurnosnim uvjetima i čestim smrtnim nesrećama.
Do urušavanja je došlo nakon panike koju je navodno izazvala pucnjava vojnog osoblja zaduženog za osiguranje rudnika. U panici koja je nastala, rudari su se počeli naguravati i padati jedni preko drugih, što je dovelo do velikog broja ozlijeđenih i mrtvih, stoji u službenoj izjavi.
Inicijativa za zaštitu ljudskih prava pozvala je na neovisnu istragu o ulozi vojske u ovoj tragediji, ističući da postoje izvješća o sukobima između rudara i pripadnika vojske na terenu. Vojni glasnogovornik zasad nije komentirao incident, piše Reuters.
Nesreće u ovakvim neformalnim rudnicima nažalost su česte, jer se na mnogim lokacijama kopa duboko pod zemljom bez adekvatne opreme ili nadzora. Svake godine život izgubi na desetke rudara koji rade u opasnim i nereguliranim uvjetima.