VIDEO Ogromna eksplozija i požar u Luhansku: "Ovo je veliki pogodak"

Ruski ratni dopisnik Jurij Kotenok kazao je u utorak da je na periferiji grada Luhanska došlo do "velikog požara nakon eksplozije". Na svom Telegram kanalu naveo je da su njegovi izvori kažu da je napad Ukrajina izvela ili balističkim raketama ATACMS -a ili HIMARS -a - M142, artiljerijskog raketnog sustava visoke mobilnosti.

"U napadu je bilo žrtava", dodao je, prenosi tportal.

Prema neslužbenim informacijama pogođena je ruska zrakoplovna baza kod Luhanska.

Ukrajinski novinar, ratni izvjestitelj i obrambeni analitičar Ilia Ponomarenko objavio je video udara na plattfromi X i napisao: "Dragi bože, ovo je veliki pogodak".

Rumors have it that a Russian airfield was hit. pic.twitter.com/IeGUbnFOOR