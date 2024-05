Nestabilno vrijeme karakteristično je za svibanj: Hoće li se do kraja tjedna vrijeme popraviti otkriva Nikola Vikić Topić

Puno je pljuskova i grmljavine bilo u utorak u kopnenim krajevima, a lokalno i tuče u središnjoj Hrvatskoj, dok je na obali bilo sunčanije nakon čega se vrijeme posvuda počelo smirivati.

Preko nas se premještala fronta koja već odmiče dalje na sjeveroistok. Iza nje tlak zraka raste i atmosfera se barem djelomično stabilizira, tako da je pred nama sunčaniji dan, ali, niti u njemu, ne možemo isključiti malo kiše.

Prijepodne u srijedu bit će promjenjivo oblačno, uz tendenciju razvedravanja, tako da će u većini zemlje biti puno sunca, bez kiše.

Kiša može padati samo vrlo lokalno i kratkotrajno, ponajprije u Gorskom kotaru i Lici gdje će sutra ujutro biti najoblačnije.Malo kiše može pasti u središnjoj Hrvatskoj, a poneki pljusak moguć je i u Dalmaciji.

Na kopnu će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a na obali umjerena bura, samo pod Velebitom, u jutarnjim satima, i jaka. Najniža temperatura od 11 do 14 na kopnu, a na obali oko 18.



Popodne se nastavlja razvedravanje pa će biti sve više sunca. U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, i samo vrlo rijetko može pasti poneki kratak pljusak, ponajprije uz slovensku granicu.

Bit će ugodno i manje sparno nego danas, uz najvišu temperaturu oko 24.



I u Slavoniji sunčano, uz razvedravanje tijekom dana. Rijetko može pasti poneki kratak, lokalni pljusak, osobito oko požeškog gorja te duž Posavine. Ovdje će biti i malo vjetrovitije, puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, no svejedno će biti ugodno, uz temperaturu oko 25.



U Istri i Primorju sunčano, s manje oblaka nego ujutro. Ipak, lokalno može biti ponekog kraćeg pljuska, prije svega u unutrašnjosti Istre. Bura će oslabjeti, zapuhat će slab do umjeren maestral i sve u svemu bit će ugodno, do 25 Celzijevih stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici djelomično razvedravanje, uz više sunca, ali i dalje umjerenu naoblaku, a mjestimice i poneki pljusak. Temperatura od 19 do 22.



U Dalmaciji poslijepodne pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka pa će tamo biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vrlo rijetko pokoji pljusak može se spustiti i do obale, ponajprije na jugu.

Puhat će slab do umjeren maestral, uz temperaturu između 23 i 26.

Vrijeme u naredna tri dana

I druga polovina tjedna na kopnu će biti promjenjiva i nestabilna. Povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Osobito u petak kad će pljuskovi biti češći, jači i obilniji, dok će u četvrtak i subotu, biti više sunca. Temperatura, ujutro 12 do 14, a popodne 23 do 25. Petak malo svježiji.

I na Jadranu ostaje promjenjivo i nestabilno. Najviše kiše očekuje se također u petak, i to na sjeveru. Međutim, i ostale dane, i na ostalim mjestima, može biti lokalnih pljuskova i grmljavine.

No, neće nedostajati niti sunčanih razdoblja. Dominirat će jugo, puhat će uglavnom umjereno, samo u petak i jako, a prolazno, uz pljuskove, može biti tramontane. Temperatura od 17, 18 ujutro do 24, 25 danju.

Do kraja tjedna ostaje nam promjenjivo. Nema dugotrajne ili jače stabilizacije na vidiku. Ipak, to ne znači da će sunce izostati. Imat ćemo i puno suhih razdoblja. Ali su gotovo svaki dan mogući prolazni pljuskovi. Najvjerojatniji su u petak, dok će najviše sunca biti sutra i u subotu

U ovo doba godine, uvijek je dobro imati mali kišobran pri ruci.

