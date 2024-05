Sprema se prosvjed u Dugom Selu: "Imam četvero djece i bojim se za njihov život"

Jedan za drugim, kamioni neprestalno prolaze ulicom u kojoj je prije tjedan dana poginula osmogodišnja djevojčica. Za to vijeme velik broj djece i dalje u školu ide pješice, biciklom ili romobilom - jer školskog autobusa više nemaju.

"Nema autobusa, ili idem pješke, ili autom kako kad", kaže Gabrijela koja ide u 4. razred Osnovne škole, a do nje joj treba 15-20 minuta.

"Malo mi je sad, teško, ugrožena sam zbog toga", kaže Gabrijela.

"Ne znam šta će radit po tom pitanju, ali djeci moraju vratit autobuse. Ovo je katastrofa, ja imam četvero djece i bojim se za njihov život", kaže Marina.

Kamioni ne krše nikakve propise jer nikakvog znaka zabrane u ulici Savski odvojak dva gdje je došlo do tragedije - nema. Ima ga na susjednoj ulici Savski odvojak jedan, i to za kamione teže od 5 tona.

Danas tamo patrolira policija i kontrolira vozače teretnih vozila.

"Šleper za šleperom, kamion za kamionom, tu su stajali 3, 4 nisu mogli ući, izaći. Jednom je ispao kamen, zvala sam policiju, a vele nikome ništa. To je meni bizarno neshvatljio, a to su namjerno napravili, radi toga centra, i to je tako, a zašto nema znaka, treba pitati nadležne", kaže Mirjana iz Dugog Sela.

Trgovački centar koji se gradi nema direktan pristup na glavnu, Rugvičku cestu, pa se moraju služiti upravo ovom gdje nema znaka zabrane. Građani traže da se to promijeni, od Grada su isto već tražili.

"Ovo kod Savskog odvojka II, minimum što se može napraviti jest postavljanje prometnog znaka, pješačkog prijalaza i izgradnja nogostupa", kaže Ivana Kovačević, iz građanske inicijativa za sigurnost djece u prometu.

Loptica odgovornosti prebacuje se između Grada i Županije, točnije i jedni i drugi tvrde Rugvička cesta nije u njihovoj nadležnosti. Dožupan zagrebačke županije danas ne želi o nadležnosti, odgovara samo da je zajednički sastanak dogovoren za 10. lipnja.

"Zagrebačka županija od Grada Dugo Selo 24. 5. dobila je zamolbu za sazivanjem sastanka, regiramo isti dan i predlažemo sastanak 29. svibnja na što dobivamo odgovor da ne mogu tada nego iza 6. lipnja", rekao je Ervin Kolarec, zamjenik župana zagrebačke županije

Gradonačelnik Nenad Panian pred kamere ne želi, a građanima je prekipjelo pa za srijedu ispred ispred Gradske uprave najavljuju prosvjed, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

