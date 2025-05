Bivšem američkom predsjedniku Joeu Bidenu dijagnosticiran je "agresivni oblik" raka prostate koji se proširio na kosti.

Sada se oglasio prvi put nakon objave dijagnoze.

"Rak nas sve dotiče. Jill i ja smo naučili, kao i mnogi od vas, da smo najjači na slomljenim mjestima. Hvala vam što nas podižete svojom ljubavlju i što nam dajete podršku."

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU