Evo što doktori kažu o Bidenovoj bolesti, javili se Trump, Clinton, Harris...

Bivšem američkom predsjedniku Joeu Bidenu dijagnosticiran je "agresivni oblik" raka prostate koji se proširio na kosti, priopćio je njegov ured u nedjelju, a prenosi CNN.

"Prošli tjedan predsjednik Joe Biden pregledan je zbog novog nalaza čvora na prostati nakon što je osjetio jače urinarne simptome. U petak mu je dijagnosticiran rak prostate... s metastazama na kostima", navodi se u priopćenju.

"Iako to predstavlja agresivniji oblik bolesti, čini se da je rak hormonski ovisan, što omogućuje učinkovito liječenje."

Biden i njegova obitelj "razmatraju mogućnosti liječenja s njegovim liječnicima", navodi se u priopćenju, kako javlja CNN.

Najagresivniji oblik raka prostate

Rak prostate ocjenjuje se tzv. Gleasonovim zbrojem na temelju izgleda stanica pod mikroskopom.

Gleasonov zbroj 9 "označava najagresivniji oblik raka prostate", pojasnio je dr. Benjamin Davies, profesor urološke onkologije na Medicinskom centru Sveučilišta u Pittsburghu, koji također nije uključen u Bidenov slučaj.

Biden je vikend proveo u svom domu u Wilmingtonu, u saveznoj državi Delaware. CNN je zatražio informacije o mjestu njegova liječenja.

Bidenovo zdravstveno stanje tema je gotovo cijelog njegova mandata s obzirom na to da je bio najstariji predsjednik SAD-a.

Biden je prošao liječnički pregled u vojnoj bolnici Walter Reed, a njegov liječnik Kevin O'Connor tada je izjavio da "nema novih razloga za zabrinutost" te da je predsjednik "sposoban za obavljanje dužnosti".

U novoj knjizi koju su napisali novinar CNN-a Jake Tapper i Alex Thompson s Axiosa navodi se kako su Bidenovi suradnici primjećivali znakove njegova slabljenja i prije debate koja je završila njegovim povlačenjem iz predsjedničke utrke tri tjedna kasnije.

U knjizi otkrivaju kako su Biden, njegovi bliski suradnici i obitelj inzistirali na njegovoj ponovnoj kandidaturi unatoč jasnim znakovima da mu fizičko i mentalno zdravlje slabi.

Neki članovi kabineta bivšeg predsjednika Joea Bidena, prema knjizi, nisu vjerovali da se na njega može osloniti da će nastupiti u 2 sata ujutro tijekom izvanredne situacije u posljednjoj godini njegova predsjedništva.

Nekoliko tajnika reklo je autorima da se Bidenov unutarnji krug toliko suzio 2023. i 2024. da čak ni članovi njegova kabineta nisu bili uključeni. Jedan tajnik objasnio je kako je, umjesto da informira Bidena, informirao druge visoke pomoćnike Bijele kuće, koji su zatim informirali predsjednika. On je to smatrao čudnim i pitao se je li to način filtriranja određenih informacija i usmjeravanja Bidenova donošenja odluka.

Autori navode da su Bidenovi pomoćnici privatno raspravljali hoće li ga morati staviti u invalidska kolica za drugi mandat te da Biden nije prepoznao filmsku zvijezdu Georgea Clooneyja na prikupljanju sredstava u lipnju 2024.

"Bidenov rak nije izlječiv, ali postoje dobre vijesti"

Premda metastatski rak prostate nije izlječiv, stručnjaci ističu da se može učinkovito kontrolirati modernim hormonskim terapijama i kemoterapijama, koje su posljednjih godina znatno produljile život pacijenata.

Rak je osobna tema za Bidena, čiji je sin Beau 2015. preminuo od raka mozga. Kao potpredsjednik 2016. godine vodio je inicijativu Bijele kuće za borbu protiv raka, a 2022. kao predsjednik obnovio je projekt "Cancer Moonshot" s ciljem smanjenja smrtnosti od raka za najmanje 50 % u sljedećih 25 godina, piše CNN.

"Melania i ja tužni smo zbog vijesti o Bidenovoj dijagnozi. Šaljemo tople želje Jill i cijeloj obitelji te Joeu želimo brz i uspješan oporavak", napisao je predsjednik Donald Trump na Truth Socialu.

Bivša potpredsjednica Kamala Harris također je bivšem predsjedniku poželjela brz oporavak.